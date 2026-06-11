No U.S. warships struck in Strait of Hormuz, U.S. military says after Iran reports

The U.S. military has confirmed that no U.S. warships have been struck in the Strait of Hormuz, after Iran's state media reported initial reports of U.S. ships near the strait being targeted by missile and drones launched by Iranian armed forces. Commercial ships continue to transit in and out of the Strait of Hormuz, according to the U.S. Central Command.

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June 10 (Reuters) - No U.S. warships have been struck in the Strait of Hormuz, the U.S. military said on Wednesday, after Iran’s state media said initial reports indicated U.S. ships near the strait were targeted by missile and drones launched by Iranian armed forces.

Commercial ships also continue to transit in and out of the Strait of Hormuz, the U.S. Central Command said in a separate post on X after Iran’s top joint military command said the strait was closed for the passage of any vessels. 10 giugno (Reuters) - Nessuna nave da guerra statunitense è stata colpita nello Stretto di Hormuz, ha detto mercoledì l’esercito americano, dopo che i media di stato iraniani hanno detto che i reporter iniziali indicavano che le navi statunitensi vicino allo stretto erano state prese di mira da missili e droni lanciati dalle forze armate iraniane.

Anche le navi commerciali continuano a transitare dentro e fuori lo Stretto di Hormuz, ha dichiarato il Comando centrale degli Stati Uniti in un post separato su X, dopo che il massimo comando militare congiunto iraniano aveva detto che lo stretto era chiuso al passaggio di qualsiasi imbarcazione





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