Conflicto esplosivo nella puntata del 21 novembre 2026 tra Noemi Bocchi, Giovanni Pernice e il giudice Mariotto per un voto controverso durante Ballando con le stelle.

Nella serata di sabato 21 novembre 2026, la trasmissione Ballando con le stelle ha registrato uno dei momenti di tensione più accesi della stagione attuale, rompendo improvvisamente l'atmosfera di festa che sembrava aver preso il sopravvento fin dall'inizio del programma. Il focus iniziale della puntata era stato chiaramente indirizzato verso la purezza artistica della danza, con l'intento dichiarato di concentrarsi esclusivamente sulla qualità della performance e di allontanare il rumore di fondo delle polemiche che avevano caratterizzato la trasmissione nella serata precedente.

Performance di Noemi Bocchi: elogi unanimi dalla giuria

La coppia formata da Noemi Bocchi e il suo maestro di danza Giovanni Pernice ha aperto la fase di valutazione con un'esecuzione del paso doble che ha immediatamente catturato l'attenzione di tutti i presenti in studio e dello storico pubblico televisivo. La coreografia è stata accolta con una standing ovation prolungata, segno tangibile del successo tecnico ed emotivo raggiunto dagli artisti sulla pedana luminosa. L'entusiasmo non si è limitato agli spettatori, ma ha coinvolto direttamente i membri della giuria ufficiale, che hanno espresso una soddisfazione generale unanimemente positiva rispetto alla prova eseguita quella sera.

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Carolyn Smith, nota per il suo rigore critico e la sua esperienza pluriennale nel mondo della danza competitiva, ha riservato a Noemi Bocchi un riconoscimento particolarmente alto, definendola esplicitamente "una della ballerine migliori che io abbia mai visto in tutti questi anni". Questa valutazione non è solo un complimento generico, ma rappresenta un riconoscimento tecnico di alto livello che suggerisce come la coppia abbia raggiunto un grado di maestria tale da farle prendere in considerazione la possibilità di partecipare a competizioni riservate ai professionisti dopo la conclusione del programma televisivo.

Il voto controverso di Mariotto e la reazione di Giovanni Pernice

Nonostante il consenso generale, la valutazione finale ha portato alla luce un divergenza significativa che ha acceso una disputa verbale diretta tra il giudice Mariotto e il ballerino Giovanni Pernice. Mentre Carolyn Smith e gli altri membri della giuria hanno assegnato il punteggio massimo, ovvero dieci punti, Mariotto ha deciso di alzare la paletta numero otto, inserendo un'eccezione nella sequenza di punteggi perfetti. Questo gesto ha immediatamente innescato una reazione energica da parte di Giovanni Pernice, il quale ha interrotto la normalità della cerimonia di premiazione per contestare pubblicamente la decisione del collega.

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Giovanni Pernice ha difeso con veemenza non solo il proprio lavoro professionale, ma soprattutto quello della sua allieva Noemi Bocchi, sottolineando l'ingiustizia percepita in quel momento specifico. Lo stilista Mariotto, dal canto suo, ha giustificato la sua scelta affermando di essere stato emozionato più dalla performance di Michele Morrone e della sua compagna Rossi, nonostante le polemiche sulle sue recenti valutazioni. La tensione è aumentata quando Mariotto ha risposto con ironia alle richieste di uniformità, sostenendo che il programma è uno spettacolo e che il voto non è una Messa Cantata, invitando la giuria a non prendere tutto troppo seriamente.

Impatto sulla classifica e dinamiche tra i giudici

La divergenza di opinioni ha sollevato interrogativi immediati sulle conseguenze pratiche per la classifica generale della competizione. Giovanni Pernice ha espresso preoccupazione che quel punteggio di otto punti potesse danneggiare la coppia, rischiando di portarla agli ultimi posti della serata in un momento delicatissimo del torneo. La dinamica tra i giudici ha rivelato una frattura storica di "non buon sangue" tra Mariotto e Giovanni Pernice, durata ormai diversi anni, che si è manifestata nuovamente in questa occasione sotto i riflettori delle telecamere.

Matano, osservando la discussione, ha commentato in modo pungente il comportamento di Mariotto, suggerendo che lo stilista osservi i voti degli altri per poi inserire una valutazione differente per apparire in contrasto, uno stile spesso definito come voler "fare il figo". La risposta di Mariotto è stata categorica: ha negato di non sopportare il ballerino, ma ha insistito sul fatto che la coerenza dei voti è parte del gioco televisivo pensato per coinvolgere il pubblico a casa, ribadendo la natura spettacolare della trasmissione rispetto alla serietà di una competizione puramente tecnica.

Conseguenze e prospettive future per la coppia

Nonostante l'attrito verbale, il lavoro svolto da Giovanni Pernice è stato ulteriormente messo in luce da Noemi Bocchi stessa, che ha preso la parola per ringraziare il maestro e sottolineare l'importanza del suo contributo alla crescita artistica della coppia. Le parole di Mariotto, che ha definito Pernice come qualcuno che non viene "osannato" dal resto della giuria in questo momento, hanno aperto una riflessione sul ruolo del maestro e sulla percezione pubblica del suo stile pedagogico e coreografico.

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La serata del 21 novembre 2026 resterà probabilmente memorabile non solo per la bellezza del passo doppio eseguito, ma per la viva disputa etica e artistica che ha coinvolto i protagonisti principali. Mentre Mariotto invita a godersi lo spettacolo senza pretendere una coerenza perfetta, la richiesta di Giovanni Pernice di giustizia per Noemi Bocchi evidenzia la pressione elevata che i concorrenti devono affrontare. La direzione del programma sembra ora sotto scrutinio, con il pubblico chiamato a valutare se i voti siano frutto di apprezzamento artistico puro o di dinamiche personali tra i membri della giuria.