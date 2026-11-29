Noemi Bocchi riceve un anello da Francesco Totti e vive un duro scontro verbale con Francesca Fialdini in studio. I voti di Mariotto e le reazioni di Giovanni Pernice.

Noemi Bocchi ha ricevuto un anello importante dal compagno Francesco Totti durante la messa in onda di Ballando con te, un gesto sorpresa organizzato con l'aiuto delle figlie Isabel e della bambina di Noemi. La rivelazione del gioiello avviene quando Noemi va in bagno per rimproverare le due bambine, sveglie a mezzanotte, trovando il regalo invece che punendole.

Il Regalo di Totti in Studio

Tornata in sala, Noemi comunica a Francesco che ha trovato l'anello, ma lui è concentrato su una partita di burraco online e le risponde di fare finire il programma. Il momento emotivo apre la discussione sui voti, con Ivan Zazzaroni che invita Mariotto a dare dieci alla coppia per la loro esibizione meravigliosa. Mariotto rifiuta di cambiare idea, indicando che loro hanno i tesoretti e dovrebbero usarli.

Also read Tensione Mariotto-Pernice e anello di Totti a Ballando con le Stelle 2025

Il Dibattito sui Voti e Pernice

Giovanni Pernice contesta il metro di giudizio di Mariotto, chiedendo cosa serva per prendere dieci e citando l'edizione scorsa quando con Francesca Fialdini ottenevano sempre il voto massimo con coreografie più semplici. Mariotto distingue il talento di Noemi dal lavoro del maestro, definendo Noemi una fuoriclasse ma attribuendo il merito del risultato a Giovanni.

Advertisement

La Polemica con Francesca Fialdini

Francesca Fialdini interviene spiegando che per convincere Mariotto servono rotondità e poesia, invitando Giovanni a fare un passo in più per migliorare. Matteo Addani ribalta il focus sul talento di Noemi, chiedendo perché si parli solo del maestro. Fialdini replica che Noemi è muta e non parla, spronandola a tirar fuori la voce.

La Reazione di Noemi Bocchi

Noemi Bocchi prende immediatamente la parola per respingere la descrizione di essere muta, affermando con fermezza di non essere un cane che sta zitto. Lo scontro verbale tra le due donne e il dibattito sui criteri di giudizio completano il quadro di una serata caratterizzata da forti contrasti e rivelazioni personali.