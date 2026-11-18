Noemi Bocchi torna su Rai 1 con la celebre felpa di Francesco Totti, riaccendendo polemiche sul suo passato mediatico e sulle reazioni dello show.

Noemi Bocchi ha scelto di tornare alla ribalta televisiva indossando un capo d'abbigliamento carico di significati simbolici durante la sua partecipazione a Ballando Segreto, lo spin-off del programma di Rai 1 disponibile su RaiPlay. L'attrice e conduttrice di 38 anni ha scelto una felpa grigia larga di stile casual, un dettaglio apparentemente anonimo che tuttavia ha catturato immediatamente l'attenzione del pubblico e dei commenti online. Il capo scelto non è un semplice articolo di abbigliamento, ma un riferimento diretto al passato sentimentale e mediatico di Noemi, legato strettamente alla figura di Francesco Totti.

La felpa codice fiscale di Francesco Totti

Il dettaglio che ha scatenato le reazioni è la stampa del codice fiscale di Francesco Totti, suo compagno, visibile sulla felpa. Questo stesso capo era diventato famoso nel 2022 quando l'ex capitano della Roma lo indossava durante una registrazione video. In quella occasione, Totti utilizzava l'indumento per smentire le indiscrezioni sulla sua vita privata e sulla sua relazione con l'allora moglie Ilary Blasi. La felpa, prodotta dal brand romano In case you didn't know who i am, è diventata un'icona virale grazie a quel momento specifico di smentita pubblica.

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Il brand ha fatto della stampa del codice fiscale sui propri capi un tratto distintivo, una sorta di firma personalizzata. Totti aveva scelto quel modello già nel febbraio 2022, in un periodo in cui il matrimonio con Ilary Blasi era già sotto i riflettori del gossip. Con quella felpa addosso, l'ex giocatore aveva registrato il celebre messaggio in cui invitava i media a fare attenzione, ricordando che di mezzo ci sono dei bambini e che i bambini vanno rispettati.

Reazioni contrastanti e critiche dei tifosi

La presenza di Noemi Bocchi in Ballando Segreto ha diviso gli utenti sui social network, che non hanno esitato a esprimere le proprie opinioni sulla scelta del guardaroba. Alcuni fan hanno ricordato con precisione l'episodio del video di Totti, identificando immediatamente il capo d'abbigliamento grazie al codice fiscale stampato. La memoria collettiva ha immediatamente ricollegato Noemi a quel momento storico, riportando in superficie discussioni che sembravano archiviate.

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D'altra parte, molti utenti hanno criticato la partecipazione di Noemi allo show dance di Rai 1, sostenendo che la conduttrice volesse farsi notare proprio attraverso questo riferimento controverso. Le critiche più aspre si concentrano sulla volontà di Noemi di distinguersi come persona indipendente e non soltanto come fidanzata di Francesco Totti. Secondo alcuni commenti, utilizzare questo capo non sarebbe la strategia giusta per liberarsi dall'ombra del nome dell'ex calciatore, ma anzi, potrebbe rafforzare l'associazione mediatica che lei stessa cerca di evitare.

Il passato sentimentale e la nuova serenità

La storia di Noemi Bocchi prima e durante la relazione con Francesco Totti è stata oggetto di ampio dibattito pubblico, con Noemi stessa che ha raccontato in interviste precedenti come si sentisse al centro dell'attenzione mediatica. In un'occasione, aveva definito l'esperienza di vivere sotto i riflettori come qualcosa che l'aveva fatta sentire sexy, camminando a tre metri da terra, ma anche come un'esperienza che il giudizio mediatico l'aveva devastata emotivamente.

Dopo il divorzio da Ilary Blasi, Francesco Totti ha ritrovato la serenità accanto a Noemi Bocchi, mentre lei ha iniziato una nuova fase della sua vita personale insieme al marito Bastian Muller. La scelta di Noemi di partecipare a Ballando Segreto rappresenta un tentativo di riconciliazione con il proprio passato pubblico, ma anche un modo per affermare la propria identità al di là delle etichette. La presenza di questo capo d'abbigliamento nel suo guardaroba attuale richiama inevitabilmente il passato, creando un ponte tra la sua vita privata e la sua carriera pubblica.