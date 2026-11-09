Noemi, crollo dal palco e nuovo singolo: 'Paura per i bambini'

Noemi racconta il crollo dal palco a Vasto, la caduta dal bacino e annuncia 'Le cose che non dico'. Tra recupero e nuovo brano, la cantante torna a cantare.

La cantante Noemi ha rivissuto sul palco del Festival dello Spettacolo a Milano il momento drammatico della sua caduta dal palco a Vasto, spiegando come durante il crollo la sua preoccupazione principale non fosse il dolore fisico, ma la sicurezza dei bambini presenti in prima fila. La artista ha annunciato il rilascio del nuovo singolo intitolato "Le cose che non dico", un brano scritto in collaborazione con Settembre, artista che ha definito una penna molto interessante e del quale ha elogiato il metodo di lavoro.

Dettagli del crollo e conseguenze fisiche

La caduta è avvenuta quando Noemi si avvicinava alla platea durante la performance, confondendo un vero e proprio pezzo del palco per un semplice telo scenico. La cantante ha ammesso di aver messo il piede nel vuoto troppo tardi, precipitando verso il basso con una forza tale da causare un trauma significativo al bacino. Per circa vent secondi rimase immobile sul pavimento del teatro, con il volto insanguinato, provando una paura intensa e pensando al peggio per la propria integrità fisica.

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In ospedale, dopo i primi controlli, Noemi ha ricevuto la notizia che si trattava di una lesione al bacino e non di danni al sistema nervoso centrale. Questa rivelazione le ha permesso di sentirsi più leggera, comprendendo che non era il suo futuro a essere messo in discussione, ma che era sufficiente un periodo di riposo per guarire. Ha ringraziato pubblicamente i medici dell'ospedale di Vasto per l'assistenza ricevuta e per la professionalità dimostrata durante la visita medica.

Reazioni e supporto dei fan

Noemi ha espresso profonda gratitudine verso i sostenitori che si sono interessati alla sua condizione, definendo il calore ricevuto un supporto emotivo fondamentale durante il recupero. Ha confessato di non essere nuova agli incidenti domestici, dato che tende a distrarsi frequentemente e a inciampare, ma ha specificato che mai in precedenza aveva provato un dolore così forte e diverso dal solito. Questa esperienza ha segnato un punto di svolta nella sua percezione della gravità della situazione.

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Il tempo dedicato alla guarigione è stato cruciale, richiedendo la cancellazione di tutti gli impegni successivi all'incidente. La cantante è rimasta a casa per un mese e mezzo, un periodo di pausa necessario per recuperare le energie fisiche e mentali. Ha voluto trasformare quell'esperienza negativa in energia positiva, utilizzando l'imprevisto come spunto per una vibrazione artistica che potesse ispirare positività agli ascoltatori.

Ritorno alla musica e collaborazioni

Al Festival dello Spettacolo, Noemi ha illustrato il processo creativo dietro il nuovo brano, rivelando che Settembre aveva interrotto la stesura del suo album per dedicare il giusto tempo alla composizione di questa canzone. Ha evidenziato con ironia la difficoltà di inserire parole non musicali come "cellulite" in un testo, dimostrando la creatività e la versatilità del partner di scrittura. L'evento ha visto anche esibizioni al pianoforte con brani come "Vuoto a perdere" e "Glicine".

La cantante ha ricordato anche il suo legame con X Factor e la collega Irama, citando come momento indimenticabile il riconoscimento della sua voce tra mille durante le Last Call. Nonostante i momenti difficili, Noemi è tornata a cantare con entusiasmo, mostrando che il peggio è ormai alle spalle e pronta a fronteggiare i nuovi progetti musicali con la serenità conquistata durante il periodo di convalescenza.