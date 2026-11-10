Nomina Dario Vicidomini e infiltrazioni clan Venuso: l'inchiesta a Teresa Manzo

L'indagine antimafia svela presunti favori per la nomina di Dario Vicidomini e l'assunzione del compagno di Teresa Manzo, collegati al clan Venuso.

Un delicato capitolo dell'inchiesta sulle infiltrazioni camorristiche negli appalti pubblici in Campania ruota attorno a una controversa nomina ministeriale e a presunti scambi di favori che coinvolgono esponenti politici e figure istituzionali. Al centro della vicenda si trova Teresa Manzo, ex deputata del Movimento 5 Stelle, indagata per corruzione aggravata insieme a Dario Vicidomini, commissario coordinatore del Centro Unico di Servizi per le società cooperative. La Direzione distrettuale antimafia di Napoli ha ricostruito un meccanismo che, secondo l'accusa, avrebbe favorito l'ascesa professionale di Vicidomini in cambio di benefici per l'ambito familiare di Manzo, come l'assunzione del suo compagno.

I dettagli della nomina ministeriale del 2020

La ricostruzione degli investigatori si concentra sul novembre 2020, periodo in cui alla guida del ministero dello Sviluppo economico vi era il pentastellato Stefano Patuanelli. L'ordinanza giudiziaria indica che Teresa Manzo, all'epoca parlamentare e vicepresidente della commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, avrebbe esercitato un'influenza decisiva per favorire la nomina di Dario Vicidomini. Il provvedimento ministeriale che ha assegnato a Vicidomini il ruolo di commissario coordinatore del Centro Unico di Servizi per le società cooperative porta esplicitamente la data del 30 novembre 2020.

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Secondo la prospettazione accusatoria, questa nomina non sarebbe avvenuta nel vuoto, ma costituirebbe la contropartita di un accordo corruttivo. La Procura sostiene che l'obiettivo della trattativa non si limitasse al solo incarico istituzionale, ma includesse la ricerca di vantaggi concreti per la sfera privata dell'ex parlamentare. La dinamica descritta dalle carte indica un rapporto di interdipendenza tra la posizione politica di Manzo e le decisioni assunte nell'ambito dell'amministrazione pubblica, creando le premesse per successivi adeguamenti economici.

I benefici economici per il compagno dell'ex deputata

Dopo aver ottenuto l'incarico dirigenziale, Dario Vicidomini avrebbe favorito l'ingresso di Alessandro Martino, indicato dagli investigatori come il compagno di Teresa Manzo, nell'organico del Centro Unico di Servizi. L'assunzione risale al gennaio 2022, segnando l'inizio di una serie di vantaggi economici che gli inquirenti considerano parte integrante del presunto accordo. Le carte descrivono un progressivo innalzamento delle retribuzioni, configurando quello che l'accusa qualifica come un flusso di denaro illegittimo derivante dall'uso distorto delle risorse pubbliche.

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I dettagli economici rivelano un aumento significativo del compenso percepito. A partire dal marzo 2023, Martino ha percepito una retribuzione annua netta di 11.631 euro. Per l'anno successivo, il 2024, i compensi sono stati quantificati nell'ordine di 13mila euro netti. Successivamente, dal 31 dicembre 2024, si registra un ulteriore incremento dello stipendio mensile, passato da mille a 1.500 euro. Questi dati numerici precisi costituiscono la base materiale su cui la Procura colloca la tesi dell'accordo corruttivo tra le parti indagate.

Il ruolo del clan Venuso e delle cooperative sociali

La vicenda non riguarda esclusivamente il sfera personale dei protagonisti, ma si estende alle dinamiche di controllo del territorio operate dal clan Venuso. Gli investigatori identificano Alfonso Quaranta come una figura di collegamento cruciale tra l'organizzazione camorristica e il mondo politico-istituzionale. Secondo l'inchiesta, Quaranta avrebbe contribuito a individuare candidati da sostenere nelle competizioni amministrative, con l'obiettivo strategico di ottenere successivamente risorse pubbliche, finanziamenti e vantaggi per le attività riconducibili al sodalizio criminale.

In questo contesto, il Centro Unico di Servizi assume un ruolo centrale nella strategia di infiltrazione. Gli investigatori sostengono che il clan Venuso avrebbe cercato di esercitare il proprio controllo su alcune cooperative sociali, tra cui la Cooperativa 25 Giugno e La Primavera III. Il legame con l'organismo coordinato da Dario Vicidomini sarebbe stato lo strumento privilegiato per consolidare questa influenza. Questo sistema avrebbe consentito all'organizzazione di rafforzare la propria presenza economica e territoriale, utilizzando le cooperative come canali privilegiati per accedere a risorse e attività pubbliche, manipolando così il mercato dei servizi sociali.

Responsabilità di Dario Vicidomini e prossimi passaggi

La posizione di Dario Vicidomini nell'indagine è particolarmente complessa e grave, andando oltre la semplice contestazione relativa alla nomina e all'assunzione di Martino. Il commissario compare tra i soggetti ai quali la Procura contesta la partecipazione a un'associazione di stampo camorristico. Questa qualificazione trasforma la sua figura da potenziale beneficiario di favori a presunto componente attivo dell'organizzazione criminale, indicando un livello di coinvolgimento profondo nelle strutture illecite.

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Il dossier giudiziario include ulteriori episodi che aggravano la posizione di Vicidomini. In una separata contestazione, egli viene indicato tra gli indagati per una presunta estorsione ai danni di un imprenditore. Questo episodio dimostra come il legame tra le istituzioni e la criminalità organizzata non si limiti agli appalti, ma interessi anche le pratiche estorsive dirette contro il tessuto economico locale. Il collegamento politico con il Movimento 5 Stelle emerge chiaramente anche dalla posizione di Teresa Manzo e dalla nomina ministeriale del 2020 sotto Stefano Patuanelli. L'indagine continua a delineare una rete di rapporti che intreccia politica, amministrazione e malavita, con implicazioni che potrebbero estendersi ad altri settori della pubblica amministrazione regionale.