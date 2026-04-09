Nomine ai Vertici delle Società Partecipate: Mariani a Leonardo, Cattaneo e Descalzi Confermato

Il governo italiano annuncia le nuove nomine ai vertici delle principali società partecipate, tra cui Leonardo, Enel, Eni e Enav. Lorenzo Mariani diventa amministratore delegato di Leonardo, mentre Fabio Cattaneo e Claudio Descalzi vengono confermati rispettivamente in Enel e Eni. Cambiamenti anche in Enav.

ROMA - Il governo ha comunicato le nomine per i vertici delle principali società partecipate . In Leonardo , il gruppo leader nell'aerospazio, difesa e sicurezza, Lorenzo Mariani, attuale responsabile della divisione italiana di Mbda, il consorzio europeo che produce missili di cui Leonardo detiene una quota del 25%, è stato designato come nuovo amministratore delegato .

Francesco Macrì, già presente nel consiglio di amministrazione dal 2023, assumerà la presidenza, succedendo all’ambasciatore Stefano Pontecorvo. Il consiglio di amministrazione si arricchisce delle figure di Elena Vasco, Enrica Giorgetti, Rosalba Veltri, Trifone Altieri, Cristina Manara e Francesco Soro, delineando una squadra eterogenea e con competenze differenti che dovrà affrontare le sfide del settore. Questo rinnovo testimonia la volontà del governo di infondere nuovo dinamismo e di consolidare la posizione strategica di Leonardo nel panorama internazionale, puntando su figure con comprovata esperienza nel settore della difesa e dell'industria. Le nomine riflettono un impegno a garantire una leadership solida e capace di affrontare le sfide del mercato globale, mantenendo al contempo un forte legame con le esigenze nazionali. Il processo di selezione è stato attentamente valutato per assicurare la continuità e la crescita dell'azienda. In particolare, la scelta di Mariani come amministratore delegato, con la sua precedente esperienza in Mbda, sembra indicare una volontà di rafforzare le sinergie con le realtà internazionali e di incrementare la capacità di sviluppo di tecnologie avanzate nel campo della difesa. La composizione del nuovo consiglio di amministrazione, con le diverse competenze presenti, lascia presagire un approccio strategico e multidisciplinare alla gestione dell'azienda. L'investimento in figure di spicco nel settore, come Elena Vasco, Enrica Giorgetti, Rosalba Veltri, Trifone Altieri, Cristina Manara e Francesco Soro, denota la volontà di valorizzare il capitale umano e di promuovere un ambiente di lavoro stimolante e produttivo. La nomina di Macrì alla presidenza, con la sua precedente esperienza nel consiglio di amministrazione, assicura un'importante continuità nella gestione strategica dell'azienda.\Nessuna sorpresa, invece, per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Enel, la multinazionale italiana dell'energia e del gas. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), depositando la lista come azionista, ha confermato Fabio Cattaneo come amministratore delegato e Paolo Scaroni come presidente. Questa decisione conferma la fiducia nel management attuale e la volontà di proseguire con la strategia definita negli anni precedenti. La conferma di Cattaneo e Scaroni garantisce una continuità nell'approccio strategico e nella gestione operativa dell'azienda, fondamentale per affrontare le sfide del settore energetico in un contesto di transizione ecologica e di instabilità geopolitica. La stabilità del vertice aziendale consente di concentrare gli sforzi sulla realizzazione degli obiettivi strategici e sul mantenimento della competitività nel mercato globale. Il rinnovo delle cariche apicali in Enel evidenzia l'importanza di una gestione solida e di un'esperienza consolidata per affrontare le complesse dinamiche del settore energetico. Il Mef, in qualità di azionista di riferimento, ha espresso la sua fiducia nel management attuale, riconoscendo l'impegno e i risultati ottenuti. La decisione di confermare Cattaneo e Scaroni testimonia la volontà di proseguire con la strategia definita, garantendo la continuità nella gestione dell'azienda. In particolare, la conferma di Cattaneo alla guida di Enel indica l'intenzione di continuare a perseguire gli obiettivi strategici legati alla transizione energetica, allo sviluppo delle energie rinnovabili e all'innovazione tecnologica. La scelta di Paolo Scaroni alla presidenza assicura un'esperienza consolidata nella gestione delle relazioni istituzionali e nella definizione delle strategie a lungo termine. \Anche in Eni, la società energetica integrata, il governo ha confermato Claudio Descalzi come amministratore delegato per il quinto mandato consecutivo. La presidenza sarà affidata a Giuseppina Di Foggia, precedentemente amministratrice delegata di Terna, che sostituirà l'ex comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana. Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Eni, convocata per il 6 maggio, il Mef, con una quota del 2,16% del capitale e tramite la Cassa Depositi e Prestiti (partecipata all'82,77% dal Mef) di un ulteriore 30,91%, ha scelto, d’intesa con il Mimit, Matteo Petrella, Cristina Sgubin, Benedetta Fiorini e Stefano Cappiello nel ruolo di consiglieri di amministrazione. Queste nomine riflettono la volontà del governo di assicurare una continuità nella gestione dell'azienda, affidandosi a figure esperte e competenti. La conferma di Descalzi testimonia la fiducia nel suo operato e nella sua capacità di affrontare le sfide del settore energetico. La nomina di Di Foggia alla presidenza, con la sua precedente esperienza in Terna, porta una nuova prospettiva e competenze specifiche nel settore delle infrastrutture energetiche. La composizione del consiglio di amministrazione, con la presenza di Matteo Petrella, Cristina Sgubin, Benedetta Fiorini e Stefano Cappiello, assicura un approccio multidisciplinare e una gestione strategica efficace. Il Mef, in qualità di azionista di riferimento, ha svolto un ruolo attivo nel processo di nomina, dimostrando l'importanza strategica di Eni per il Paese. La scelta del governo riflette la volontà di garantire una gestione efficiente e di perseguire gli obiettivi strategici legati alla transizione energetica e allo sviluppo delle risorse naturali. Il rinnovo delle cariche apicali in Eni è un segnale di continuità e di impegno a garantire la crescita e la sostenibilità dell'azienda nel lungo termine. \Infine, cambiamento al vertice di Enav, la società che gestisce il traffico aereo. Sandro Pappalardo è stato indicato come presidente e Igor de Biasio come amministratore delegato. Queste indicazioni sono state fornite dal Mef e dal Ministero delle Infrastrutture in vista dell'assemblea per il rinnovo delle cariche. Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha espresso il suo ringraziamento ai presidenti, agli amministratori delegati e ai consiglieri uscenti per l'impegno profuso, augurando buon lavoro ai confermati e ai nuovi entrati. La rotazione dei vertici di Enav testimonia la volontà di garantire un continuo rinnovamento e di introdurre nuove competenze nella gestione del traffico aereo. La nomina di Pappalardo e de Biasio, sulla base delle indicazioni del Mef e del Ministero delle Infrastrutture, riflette l'importanza strategica di Enav per il Paese. Il ringraziamento del ministro Giorgetti evidenzia l'impegno del governo nel sostenere e valorizzare le aziende partecipate. L'augurio di buon lavoro ai confermati e ai nuovi entrati sottolinea l'importanza di una collaborazione efficace per il futuro del settore aereo. L'impegno del governo, nell'individuare le figure adatte, riflette la volontà di garantire efficienza, sicurezza e sviluppo nel settore del trasporto aereo. Il ricambio generazionale all'interno di Enav offre l'opportunità di affrontare nuove sfide e di implementare innovative strategie per la gestione del traffico aereo italiano





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