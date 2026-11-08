Nomine Carroccio: Battaglia Leghista per la Presidenza Anac e Consob

Il Partito Lega si scontra internamente per le nomine nelle partecipate statali. Analisi del caos decisionale su Anac, Consob e altre enti con i nomi in palio e le posizioni dei leader.

Il Partito Lega si trova al centro di una intensa e visibile disputa interna regarding la ripartizione delle cariche nelle aziende partecipate dallo Stato. Questa lotta per il potere, descritta come una rissa per afferrare gli ultimi resti di una torta prima che il conto arrivi, nasce dalla consapevolezza che le prossime elezioni politiche renderanno impossibile per i leghisti recuperare i seggi governativi persi in passato. Di conseguenza, le fazioni all'interno del Carroccio cercano di assicurarsi posizioni di prestigio nelle istituzioni e negli enti pubblici come ultima opportunità di influenza politica.

Disordine nelle Nomine delle Partecipate

La situazione all'interno del gruppo dirigente leghista è caratterizzata da una confusione strategica senza precedenti. Inizialmente, sembra esserci stato uno sforzo coordinato per bilanciare gli interessi dei diversi sottogruppi del partito. L'ala nordista, rimasta fedele al leader storico, ha ottenuto la posizione alla Consob, mentre il sottosegretario al Lavoro ha giocato un ruolo chiave nel promuovere la candidatura di Altieri per l'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac). Tuttavia, questa apparente stabilità è stata presto destabilizzata dall'arrivo di nuovi nomi e dalla crescente insoddisfazione tra i membri del partito.

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Il caos è aumentato quando sono emersi nomi alternativi, tra cui quello di Urraro, un'ex senatore del Movimento 5 Stelle passato al Carroccio dopo il crollo della coalizione di fine 2019. La proposta di Urraro ha ricevuto il benestare di alcuni leader di coalizione, ma ha incontrato una forte resistenza da parte dei leghisti più tradizionali. Questi critici hanno sollevato dubbi sulla sua adeguatezza alla carica e hanno sottolineato il suo attuale ruolo presso il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, un organismo che scade solo l'anno prossimo, creando potenziale conflitti di interesse.

Posizioni Concorrenti e Nomine in Palio

Oltre alla controversia su Urraro, la contesa per l'Anac ha coinvolto direttamente figure di alto livello come Bernadette Veca. Già prima che il nome di Altieri emergesse con forza, Veca era considerata la favorita per la guida dell'Autorità, con il sostegno esplicito di Morelli, capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e il Territorio, che aveva indicato Veca come candidata ideale per la sua competenza. La sua posizione di vantaggio è stata però messa in discussione dalle dinamiche interne al partito e dalle pressioni di Salvini, che cerca di mantenere un equilibrio precario tra le diverse fazioni.

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Altro nome circolante è quello di Durigon, che sembra essere disposto a ritirarsi dalla corsa o a passare la mano, riconoscendo la complessità della situazione. Questa disponibilità è interpretata come una mossa strategica per evitare uno scontro frontale e permettere la risoluzione della crisi. Tuttavia, la rinuncia di Durigon apre la strada alla necessità di trovare una nuova collocazione per altre figure, come Altieri, il cui ruolo iniziale era stato cruciale nell'algoritmo di potere leghista. La gestione di questi spostamenti richiede una diplomazia interna raffinata per non alienare i sostenitori di base.

Impatto Politico e Prossimi Passi

Matteo Salvini ha richiesto tempi rapidi per chiudere la questione, spingendo per una formalizzazione dell'avvicendamento già nel prossimo Consiglio dei Ministri. Tuttavia, la conferma ufficiale è incerta e dipende dalle verifiche necessarie e dal dialogo con l'opposizione e gli altri partiti della coalizione di centro-destra. Palazzo Chigi non ha ancora dato luce verde alla fretta leghista, sottolineando l'importanza di procedure corrette e trasparenti nonostante l'urgenza politica sentita dai leader del Carroccio.

Le rassicurazioni sono state date al campo largo, compreso il Partito Democratico, per confermare che l'impianto generale delle nomine non subirà cambiamenti drastici. Per i dem, la posizione del generale della Finanza Ivano Maccani rimane invariata, dimostrando che la crisi leghista non destabilizza l'intero accordo di governo. Il decreto per accettare la rinuncia di Altieri e designare il successore è in lavorazione, ma il destino finale delle cariche dipende dalla capacità di Salvini di mediare tra le richieste contrastanti dei suoi alleati interni.