Non autorizzi la profilazione e scegli l'offerta equivalente. Scegli il tuo piano di abbonamento

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Dando vita a un intreccio di tensioni, attrazioni e trasformazioni personali:. Riuscirà l'amore a far cambiare idea ai due fratelli?molto meno superficiale di quanto possa sembrare.modernizzare alcuni elementi del romanzo regalando un tocco di contemporaneitàin una giravolta di sentimenti e dinamiche amorose che coinvolgono tutti i protagonisti. L'attrice è bravissima sia nei registri comici che in quelli più introspettivi Anche l'attore affronta benissimo entrambi i registri e si rivela così un interprete a 360°dove, nelle ultime due stagioni, ha interpretat





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