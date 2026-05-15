Non ci si può riposare mai al Giro d'Italia: tempi e punteggi all'ingresso agli ultimi murizzatori

La consueta tappa sui muri marchigiani si apre al miglior piazzamento al Red Bull km. Ultimi 60 km duri e tante sorprese per i professionisti.

Non si può dormire mai a Giro d'Italia. Dopo l'agguerrita arrivo sul Blockhaus , la consueta tappa dei muri marchigiani da Chieti a Fermo, appuntamento ormai tradizionale delle ultime edizioni della corsa rosa.

Gli ultimi 60 km agitati possono favorire attacchi, fughe e anche dispetti tra uomini di classifica Il Giro d'Italia sta ripetendo anche in quest'edizione alcune formule che hanno riscosso molto successo negli ultimi anni. Ottava tappa del sabato 16 maggio presenta una serie frenetica di saliscendi, le salite brevi ma ripide che caratterizzano le Marche, i cosiddetti muri. I Gran Premi della Montagna si collocheranno a punti più vicini agli arrivi di tappa per amplificarne l'incidenza.

Chi transiterà per primo al Red Bull km guadagnerà 6 secondi. Ne andranno poi 4 al secondo e 2 al terzo





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