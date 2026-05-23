Non dare il consenso alla profilazione pubblicitaria e del contenuto: aderire all'offerta economica equivalente e navigare i siti di Iodonna, Amica, Oggi, Living, Viaggi, Abitare e Style

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I maltagliati, tra l'altro, nascono poveri ma intelligenti per recuperare i ritagli di sfoglia delle tagliatelle fatte in casa. La tovaglia blu? Un tuffo nel Mediterraneo, e nella dieta di riferimento. Usando una mandolina, tagliate tutte le verdure a fette sottili .

In una padella ampia, aggiungete un filo d'olio extravergine d'oliva e il cipollotto, anch'esso mondato e affettato sottilmente. Insalata di maltagliati con verdure. Ricetta e foto di Archivio Il Cucchiaio d’Argento, tratte da ‘Più veg sulla tua tavola’ (Il Cucchiaio d’Argento) in ebollizione. Aumentare la quota vegetale nel menu quotidiano è ormai un imperativo.

Vero è che la verdura in solitaria non è sempre allettante né al palato, né alla vista. (Il Cucchiaio d’Argento) ha però le idee chiare per combinarla in piatti leggeri, nutrienti e gustosi. Dall'antipasto al dolce





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