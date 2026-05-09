Non disconnettersi prima di dormire: le conseguenze dell'uso esagerato dei dispositivi digitali

Vantaggiando di un articolo diverso, fornisce informazioni su quanto può essere utile non disconnettere i dispositivi digitali almeno un'oretta e mezza-due prima di andare a letto. In risposta alle ultime notizie, questo testo ribadisce l'importanza di seguire le raccomandazioni per un buon sonno.

Per dormire bene e avere un riposo più rilassato bisognerebbe disconnettersi da tutti i dispositivi digitali almeno un'ora e mezza-due prima di andare a letto.

L'uso concentrato di dispositivi digitali nei momenti precedenti al riposo, però, non fa bene e influisce sulla nostra capacità di prendere sonno. L'esperta in medicina del sonno Alessandra Devoto spiega che messaggi, chat e applicazioni ci stimolano eccessivamente dal punto di vista cognitivo ed emotivo, mentre gli schermi luminosi influiscono sulla nostra fisiologia, ritardando la secrezione di alcune sostanze importanti.

Troppe luci in città disturbano il sonno e le attività quotidiane sono considerate 'attività luminose' a cui ci si dovrebbe abituare per adattarsi meglio a questo tipo di passaggio. Le 10 regole per dormire bene sono la base di ogni buon sonno e raccomandate da fonti autorevoli. Il tablet è stato paragonato a una droga anche per gli adolescenti





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Sleep Devices Stimulus Compromised Sleep Regulations Paranoia

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