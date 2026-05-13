Non è un paese per single: l'intervista al cast e le indagini sul web

Una donna forte non significa rinunciare all'amore, ha detto Matilde Gioli in un'intervista. Anche le indagini sulle donne morte, Sara Di Vita e la figlia, sono state condotte su due binari: il famigliarismo e il web. I profili che hanno posto insistenti domande sulla ricina sono stati indagati e potrebbero avere un collegamento con la tragica fine di mamma e figlia.

Non è un paese per single, l'intervista al cast. Matilde Gioli: 'Essere una donna forte non significa rinunciare all’amore' Interrogatori ripetuti e analisti al lavoro sul web a caccia di indizi social.

Procedono su questi due binari le indagini su Sara Di Vita e La pista familiare al momento è quella privilegiata nelle indagini. In particolare sarebbero quattro-cinque le persone sotto la lente. Vengono incrociate le dichiarazioni rese dai testimoni e sarebbero emerse delle contraddizioni. C'è però un secondo filone nelle indagini e riguarda il web: si scandagliano alcuni forum dove c'è chi ha chiesto informazioni sulla ricina.

Tante domande che potrebbero - ma si tratta di un'ipotesi - avere un collegamento con la tragica fine di mamma e figlia. Facciano il punto e capiscono perché le chat potrebbero essere il punto di svolta dell'inchiesta. Gli esperti della polizia stanno conducendo approfondimenti su decine di chat sul tema ricina andate avanti per mesi sul web in diversi forum. In particolare sono due i profili che hanno posto con insistenza domande sulla sostanza velenosa.

Le prime tracce risalgono all'estate, quando un utente chiede alla community 'come avvelenare un insegnante'. Si parla della 'trama di un romanzo' sulla quale il sedicente scrittore sta lavorando. Gli altri utenti, però, segnalano l'insistenza e la pericolosità delle richieste e allora l'anonimo cambia forum.

'Sto cercando di capire - scrive ancora ad agosto - se la vittima finirebbe il pasto o sputerebbe tutto al primo boccone dal sapore troppo amaro. E' importante - sottolinea - per la trama del romanzo'.

'L'acquisto di grandi quantità di semi di ricino online è tracciato? Può essere segnalato alle autorità doganali se è un privato ad ordinarli?

', sono alcune delle domande fatte. E ancora viene chiesto 'se esiste qualcosa che agisca sul sistema nervoso centrale in modo da impedire anche un solo grido. Qualcosa che sembri solo un collasso improvviso'. Sono decine e decine le chat sulle quali gli investigatori stanno facendo approfondimenti.

Intanto si lavora per capire chi c'è dietro i nicknames, poi si dovranno accertare eventuali legami con le donne morte. In queste ore sono in programma nuovi interrogatori: c'è attesa in particolare per quello di Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita. Non si esclude che gli inquirenti possano effettuare un nuovo sopralluogo nella casa di Pietracatella alla ricerca di tracce della ricina, ma non sono stati calendarizzati nuovi accessi in modo ufficiale.

Infine si attende la consegna della relazione del medico legale che ha eseguito le autopsie sulle vittime, prevista per la fine del mese





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