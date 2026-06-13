Non pensate di non voler parlare, come la malattia la faceva franca

Concita racconta la sua guarigione dalla malattia e affronta un tema che affrontiamo da molti anni in questa rubrica: la cura. Questo mese ha scelto alcune storie che le hanno colpito più da portare a voi

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