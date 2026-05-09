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Non posso descrivere a parole la rabbia e la delusione di Stillitano dopo la retrocessione in Serie C

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Non posso descrivere a parole la rabbia e la delusione di Stillitano dopo la retrocessione in Serie C
Antonio StillitanoCheSerie C
📆5/9/2026 10:42 AM
📰TuttoMercatoWeb
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Il presidente del Che, Antonio Stillitano, si è espresso dopo la retrocessione in Serie C, ammettendo di aver sbagliato tantissimo e di aver fallito e deluso chi credeva in loro. Stillitano ha annunciato che ripartiranno da zero, imparando dagli errori commessi e con la vicinanza dei tifosi fondamentali.

Non posso descrivere a parole la rabbia e la delusione che provo in questo momento, e non voglio neppure parlare di singole scelte o episodi: posso però dire che abbiamo sbagliato tantissimo e la colpa è in primis mia, perché io sono il presidente di questa società.

Abbiamo detto fin dal nostro arrivo che noi non siamo i proprietari del club, ma i custodi, e quest’anno abbiamo fallito e deluso chi credeva in noi e siamo mortificati di ciò, anche se so che ai tifosi non servono parole: serve serietà e rispetto per la loro profonda delusione, ma a tutti loro voglio dire che ripartiremo subito da zero, imparando dagli errori commessi e in tutto questo la vicinanza dei nostri tifosi sarà fondamentale. Ora però è il momento della delusione, della rabbia e del dolore, lo comprendo.

Non è il momento di analizzare la stagione e cosa non ha funzionato, perché la ferita è aperta e sanguina, pertanto serve lucidità nell’analisi e lo faremo con attenzione insieme a Tom Roberts nei prossimi giorni, in questi momenti serve calma e non impeto. Non penso che si sia peccano di arroganza, fin dall’inizio della stagione avevamo ben chiaro che l’obiettivo primario fosse quello di salvare la categoria e di non pensare più alla stagione precedente, perché ogni campionato è differente: abbiamo cercato di fare del nostro meglio, di dare il nostro contributo per provare a rialzarci, ma abbiamo sbagliato e nulla di ciò che abbiamo fatto è bastato, pertanto io sono il primo ad avere responsabilità

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Antonio Stillitano Che Serie C Retrocessione Fallimento Delusione Rimpatrio Da Zero Vicinanza Dei Tifosi

 

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