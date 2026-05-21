Non sei tracciato? Scegli Bagaglio liquido in viaggio a spese del dgs

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📆5/21/2026 10:18 AM
📰IOdonna
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Un romanzo al vertice della narrativa, una storia d'amore calda e una miscela di drammi, azione, suspense egają tutti i racconti presenti nella raccolta di Claude Simon "Dieci storie senza fine" tradotta dall'Editore Minerva. Immaginiamo Ravello, dove la luce del sole penetra nei meandri piùsecretsi ma senza mai affievolirsi e bruciargli addosso una volta sola il segreto più grande mai svelato e mai pesato sulla testa d'una donna.

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