Dall'omicidio di Sara Di Pietrantonio a oggi, il movimento Non Una di Meno ha cambiato il linguaggio sui femmicidi, ma le istituzioni faticano a fornire protezione materiale.

Dieci anni dopo lo shock nazionale causato dal brutale assassinio di Sara Di Pietrantonio a Roma, il movimento Non Una di Meno celebra un significativo successo culturale, pur affrontando persistenti carenze istituzionali nella protezione delle vittime. L'atto criminoso, commesso nell'area della Magliana dove l'ex fidanzato uccise e diede alle fiamme la giovane, avvenne in un contesto di leggi punitive e di un welfare fragile che lasciava le donne sole di fronte alla violenza domestica.

L'impatto culturale del femminicidio

Il primo grande cambiamento registrato nel decennio trascorso riguarda la denominazione stessa dei crimini di genere, che non sono più nascosti dietro termini minimizzanti. Espressioni come "amore malato" o "gelosia" hanno perso la loro capacità di neutralizzare la gravità degli atti violenti, sostituite dal riconoscimento pubblico di una soglia culturale spostata verso una maggiore consapevolezza.

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Questi concetti, un tempo confinati negli ambiti accademici o nei circoli femministi, sono ora entrati prepotentemente nei titoli dei giornali e nelle conversazioni domestiche. Il movimento ha ampliato la propria visione includendo le soggettività LGBTQIA+, dimostrando che la violenza di genere non conosce confini e che la risposta deve essere collettiva e intersezionale.

La frattura con le istituzioni

Nonostante il successo narrativo, il movimento avanza spesso in solitudine, incontrando resistenze da parte delle istituzioni e di chi dovrebbe essere l'asse portante dei cambiamenti sociali. La frattura più profonda si misura nella risposta dello Stato, che ha puntato prevalentemente sull'inasprimento delle pene piuttosto che sulle condizioni materiali di vita delle donne vittime di abusi.

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Dal 2017, l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha richiesto un cambio di paradigma basato su autonomia lavorativa, accesso alla casa e consultori pubblici. L'Italia, invece, ha implementato misure procedurali come l'obbligo di ascoltare la vittima entro tre giorni, un approccio che non risolve la mancanza di alternative concrete dopo la denuncia.

Le carenze del welfare e della giustizia

Le donne che lavorano nei centri antiviolenza sanno bene che denunciare non è sufficiente se non esiste un posto dove andare o un reddito con cui ricominciare. Al posto di un reddito di autodeterminazione, esiste oggi una misura legata alla presa in carico da parte di un centro, vincolata a fondi regionali spesso limitati e incapaci di garantire stabilità a lungo termine.

Il sistema giudiziario rimane caratterizzato da processi lunghi e da un difficile raccordo tra la giustizia penale e i tribunali civili, specialmente in casi che coinvolgono l'affidamento dei minori. Le donne si trovano spesso a fare i conti con requisiti burocratici rigidi che mettono a rischio le realtà più piccole e radicate nei territori locali.

La sfida della prevenzione educativa

Anche il terreno della prevenzione attraversa una forte polarizzazione, con l'educazione alle relazioni affidata all'autonomia dei singoli istituti scolastici. Questo approccio frammentato impedisce di trasformare la consapevolezza in un patrimonio comune, lasciando le scuole senza linee guida nazionali uniformi per affrontare il tema della violenza maschile sulle donne.

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La manifestazione del 26 novembre 2016 a Roma ha segnato un punto di svolta, unendo generazioni diverse, collettivi universitari e singole donne attorno a una tesi scomoda ma necessaria. Oggi, il movimento ha vinto la battaglia di nominare le cose con il loro nome, ma rimane aperta la partita per il prossimo decennio.

Orientamenti futuri del movimento

Il movimento Non Una di Meno continua a monitorare la situazione attraverso l'Osservatorio, evidenziando come la maggior parte dei femminicidi maturi all'interno di relazioni affettive consolidate. Questa realtà paradossale richiede un lavoro lento e capillare che non si esaurisce nello spazio di una singola manifestazione o di una data simbolica come l'8 marzo.

La sfida per il futuro non è più solo trovare le parole giuste per raccontare la realtà, ma costruire strutture materiali che proteggano effettivamente le donne dalla violenza. La partita per fermare le mani violente non è chiusa e richiede un impegno costante contro le resistenze nelle scuole e nelle aule di governo.