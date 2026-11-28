Analisi del corteo Non una di meno a Roma del 28 novembre. Dettagli sul percorso, divieti di traffico e le dichiarazioni del collettivo contro la violenza di genere.

La marea fucsia ha invaso ancora una volta le strade di Roma per commemorare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il sabato 28 novembre si è svolto il grande corteo del collettivo Non Una Di Meno, con il chiaro obiettivo di denunciare le politiche sociali e governative ritenute ostili ai diritti delle donne e della comunità LGBTQ+. Il messaggio centrale della manifestazione è stato riassunto in un slogan potente: "Odiano la vita, chiedono più figli per la nazione. Spazziamoli via con la marea".

Il percorso storico e i punti di ritrovo

La logistica dell'evento è stata studiata per attraversare i simboli della capitale italiana, unendo diverse aree urbane in un unico blocco compatto. Il punto di ritrovo principale è stato fissato a piazza della Repubblica, dove i partecipanti si sono radunati a partire dalle 14.30. Da questa posizione strategica, la colonna si è messa in marcia verso la sede finale dell'appuntamento.

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L'arrivo è previsto e concluso presso piazzale Ostiense, dove si stima che il corteo sia giunto intorno alle 20. Il tragitto scelto per collegare questi due estremi è lungo e articolato, passando per il cuore politico e turistico della città. Il percorso ufficiale includeva viale Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento e via Cavour, per poi entrare in piazza dell'Esquilino.

Da lì, la manifestazione ha proseguito lungo via dei Fori Imperiali, offrendo ai partecipanti una vista diretta sulle rovine antiche, per poi girare in piazza del Colosseo. La rotta ha continuato attraverso via Celio Vibenna e via di San Gregorio, toccando il celebre Circo Massimo. L'ultimo tratto ha attraversato viale Aventino e viale della Piramide Cestia, chiudendo il cerchio nella zona sud-occidentale della capitale.

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Mobilitazione del traffico e limitazioni viarie

La portata dell'evento ha richiesto misure eccezionali per la gestione della mobilità urbana. A partire dalla notte precedente al 28 novembre, è entrato in vigore un rigido divieto di fermata, valido anche per i monopattini elettrici. Questa restrizione riguardava specificamente piazza della Repubblica, viale Aventino, via del Circo Massimo e via della Piramide Cestia tra piazza Albania e piazza di Porta San Paolo.

Il piazzale Ostiense è rimasto anch'esso chiuso alla sosta ordinaria. Si fanno eccezioni solo per le aree destinate ai veicoli a servizio di persone con disabilità, per le auto con targa del Corpo Diplomatico e per i mezzi espressamente autorizzati dalla Questura di Roma. Dalle 07.00 del mattino, ulteriori divieti di sosta hanno interessato via Cavour, piazza dell'Esquilino, via Liberiana, via dell'Esquilino, via di Santa Maria Maggiore e largo Visconti Venosta.

La rete dei trasporti pubblici ha subito significative interruzioni e deviazioni per garantire la sicurezza del corteo. Numerose linee di autobus e filobus, tra cui la 3, la 5, la 14, la 16, la 23 e la 30, hanno modificato il loro itinerario. Anche le linee 38, 40, 51, 60, 61, 62, 64, 66, 70, 71, 75, 77, 81, 82, 83, 85, 87, 90, 92, 96, 105, 117, 118, 160, 170, 223, 280, 310, 360, 492, 590, 628, 649, 714, 715, 716, 719, 769, 775, 780, 910, H, C2 e C3 hanno registrato variazioni operative.

Le ragioni della protesta e le critiche al governo

Non Una Di Meno ha motivato la mobilitazione attaccando direttamente le posizioni dell'attuale governo sulle politiche familiari e sociali. Le attiviste hanno contestato la richiesta istituzionale di "più figli", sottolineando che allo stesso tempo vengono restituiti ai giovani lavori precari, la solitudine e un sistema di welfare massacrato. La critica si estende alla normalizzazione della violenza sessuale e alla cancellazione statistica dei femminicidi.

Il collettivo ha denunciato anche la riproduzione di violenza transfobica e la vittimizzazione secondaria contro le vittime di abusi. Sono stati criticati i divieti sull'educazione sessuo-affettiva nelle scuole, accusati di odiare l'infanzia. Inoltre, il movimento ha attaccato l'uso dei corpi delle donne per giustificare il razzismo istituzionale e l'odio sociale, oltre a criticare la figura del "maranza" creata ad hoc come nemico pubblico.

Hanno inoltre messo in luce le difficoltà specifiche degli studenti, come le adolescenti che si organizzano per reclamare un futuro, e la sicurezza che il governo promette ma che non corrisponde a quella reale. Le attiviste ricordano che la sicurezza vera si costruisce nelle reti di sorellanza e non attraverso misure repressive. Per questo motivo, il grido di battaglia è stato quello di spazzare via con la marea chi odia la vita.

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Precauzioni per la sicurezza e le polemiche precedenti

Per tutelare la salute e il benessere di tutti i partecipanti, l'organizzazione ha richiesto esplicitamente di evitare l'uso di fischietti, strumenti musicali, il battere sulle pentole e l'accensione di fumogeni. Queste azioni potrebbero sollecitare l'ipersensibilità delle persone neurodivergenti e creare gravi difficoltà per chi soffre di problemi uditivi o respiratori. Le partecipanti dovevano comunicare qualsiasi necessità di questo tipo al gruppo di supporto presente.

La tensione era alta già dalla giornata del 25 novembre, quando era stato organizzato un presidio in piazza Pia. Quell'iniziale protesta contro gli Stati generali della natalità, tenutisi all'Auditorium Conciliazione, aveva visto le attiviste cercare di avanzare verso la sede del convegno, superando un primo sbarramento iniziale.

Non Una Di Meno ha denunciato una gestione "scomposta e aggressiva" delle forze dell'ordine durante l'evento precedente. Le testimonianze parlano di comportamenti molesti e machisti, inclusi insulti sessisti, palpeggiamenti, atteggiamenti derisori, baci mandati in lontananza, calci, strattonamenti e tirate di capelli. Tutte queste azioni sono state descritte come inaccettabili e destinate a essere denunciate pubblicamente.

La reazione della controcultura e dei gruppi pro-vita

Non è mancato il punto di vista opposto, con reazioni nette da parte dei gruppi conservatori. L'organizzazione Pro Vita & Famiglia ha lanciato una denuncia formale per quella che ha definito una "vergognosa violenza" contro la propria sede sita in viale Manzoni. La struttura sarebbe stata presa di mira da attiviste femministe arrivate dal corteo.

Secondo la denuncia di Pro Vita & Famiglia, sarebbero stati lanciati oggetti, bottiglie e petardi contro l'edificio. L'organizzazione haetichettato questi atti come il solito vandalismo compiuto dai "collettivi transfemministi", chiudendo il cerchio di una giornata caratterizzata da forti polarizzazioni e contrapposizioni ideologiche nel cuore di Roma.