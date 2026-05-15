Non vuoi la profilazione pubblicitaria? Scegli l'offerta economica equivalente e rifiuta i cookie di profilazione

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Parola di Diane Kruger e Meadow Walker Da Demi Moore a Jane Fonda, il Festival di Cannes 2026 si apre nel segno del glamour over 60. Oltre al maglioncino bianco oversize, il look era completato da un cappellino da baseball, da stivaletti in suede con frange, per un toccocon gamba ampia sono abbinati a una maglietta colorata e stampata, nascosta sotto un blazer doppiopetto, strutturato e oversize al punto giusto. L’Ci siamo!

Tutto sul Festival di Cannes 2026: le star e i film più attesi. Per l’Italia ci sono Monica Bellucci e Asia Argent





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