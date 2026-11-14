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Nonna Joy e nipote Brad completano il giro dei continenti con viaggio in Australia

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Nonna Joy e nipote Brad completano il giro dei continenti con viaggio in Australia
Joy · Brad · Australia
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A 96 anni, Joy raggiunge l'Oceania insieme al nipote Brad, diventando la persona più anziana a visitare tutti i continenti, un percorso iniziato anni fa per curare il dolore.

La nonna Joy, attualmente ventiseienne, e il nipote Brad, quarantacinquenne, hanno ufficialmente completato la visita di tutti i sette continenti del pianeta, concludendo il loro straordinario viaggio con una tappa in Australia. Questa impresa, raccontata a Travel and Leisure, segna il traguardo di un percorso emotivo profondo iniziato anni fa, trasformando un passato segnato dal dolore in un'eredità di ispirazione mondiale. Joy ha affermato che a 91 anni ha preso il passaporto e a 96 ha visitato tutti i continenti con suo nipote, definendo l' Australia il luogo dove ha pensato: "Vecchia mia, ce l'hai fatta". La coppia, che ha anche visitato America del Nord, America del Sud, Europa, Asia, Africa e Antartide, ha raggiunto questo obiettivo storico nell'autunno del 2026, diventando un simbolo di resilienza per migliaia di follower sui social media.

Origini del Viaggio e Ricostruzione dei Legami

Brad racconta di essere sempre stato un ragazzo molto introverso e solitario, che preferiva stare in casa anziché uscire e fare sport, un tratto caratteriale che lo ha accompagnato per gran parte della sua giovinezza. Il rapporto con suo padre è stato a lungo tormentato, sia per la separazione dalla madre, sia perché Brad temeva di essere rifiutato per la sua sessualità, creando una frattura familiare duratura. Dopo la scomparsa del padre, si è allontanato da tutti i parenti paterni, tra cui la nonna Joy, vivendo un periodo di isolamento che ha segnato la sua vita adulta per oltre un decennio.

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La svolta è arrivata nel 2015, dieci anni dopo quella ferita emotiva, quando Brad ha deciso di riprendere i contatti con la nonna e le ha proposto di portarla a vedere il parco nazionale delle Great Smoky Mountains. Sapeva che, nonostante il suo spirito curioso, la nonna aveva viaggiato poco e non aveva mai visto una montagna in vita sua. Questa prima esperienza ha rappresentato il primo mattone di una relazione riparata, portando Joy, all'età di 93 anni, a diventare la persona più anziana ad aver visitato tutti e 63 i parchi nazionali americani, aprendo la strada a avventure globali successive.

Avventure Globali e Supporto Associativo

La coppia si è poi voluta spingere oltreoceano, partendo dagli Stati Uniti per affrontare viaggi internazionali che li hanno portati attraverso continenti diversi e culture disparate. Durante i loro viaggi hanno vissuto incredibili avventure, osservando l'aurora boreale in Islanda, le tartarughe giganti alle Galapagos e i pinguini in Antartide, tra le tante meraviglie naturali e culturali scoperte lungo il percorso. Queste esperienze non sono state solo turistiche, ma momenti di condivisione profonda che hanno rafforzato il legame tra i due, permettendo a Brad di superare la sua introversione attraverso la scoperta del mondo.

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Raggiungere finalmente il traguardo finale nell'autunno del 2026 è stato per la 96enne un motivo di orgoglio, coronamento di anni di pianificazione e sforzo fisico ed emotivo. Nonna e nipote sono riusciti a portare a termine l'impresa grazie al supporto di Travel and Leisure, un'associazione che si occupa di viaggi per anziani, che li ha aiutati a stabilire l'itinerario per la Thailandia e per l'Australia. Questo supporto logistico è stato fondamentale per garantire la sicurezza e il comfort della nonna in una delle sue fasi più avanzate, dimostrando come la tecnologia e l'organizzazione possano abbattere barriere anagrafiche.

Impatto Emotivo e Prossime Destinazioni

Una volta atterrata in Australia, dove ha potuto ammirare le meraviglie naturali del continente, Joy ha raccontato a Travel and Leisure qual è la cosa più bella che abbia mai visto in tutti questi anni di viaggi. Le ha descritto come le cascate, definendole un'opera divina: "Le ha create il Signore - dice - e l'uomo non c'entrava nulla". Queste parole semplici hanno risuonato tra i tanti commenti di supporto sotto i post del duo, dove molti hanno scritto: "La vita andrebbe vissuta proprio così!". Il viaggio ha permesso a Brad di "creare un nuovo capitolo di gioia" nella sua vita, dopo aver passato un periodo difficile, trasformando il dolore della perdita paterna in una forza propulsiva.

Anche Joy è fiera di ciò che hanno condiviso e dell'ispirazione che riesce a trasmettere alle migliaia di persone che seguono le loro tappe sui social, dimostrando che l'età non è un limite alla curiosità o al desiderio di vedere il mondo. Il viaggio non finisce qui: nonna e nipote hanno in programma di visitare l'Italia a maggio e la Patagonia a novembre, prima del 97esimo compleanno di Joy. Queste prossime mete confermano la determinazione della coppia a non fermarsi, continuando a scrivere la loro storia di amore familiare e scoperta globale, ispirando chi li osserva a non rinunciare mai ai propri sogni, indipendentemente dall'età.

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