Nonna Margherita vittima di una fake news: la famiglia smentisce il decesso

La notizia del decesso di Nonna Margherita, la popolare anziana del web, si è rivelata essere una fake news. La famiglia ha smentito la notizia e ha spiegato che la nonna sta bene e che non è mai stata in pericolo di vita.

Nonna Margherita , la celebre anziana che ha conquistato il web con i suoi video together with her daughter and granddaughter, è stata vittima di una fake news che ha fatto preoccupare i suoi follower.

La notizia del suo decesso, diffusa su Facebook, si è rivelata essere un furto d'identità o un profilo fake senza la spunta blu di verifica. La famiglia ha smentito la notizia e ha spiegato che la nonna sta bene e che non è mai stata in pericolo di vita. La pagina Facebook dedicata a Nonna Margherita è un vero e proprio fenomeno social e conta oltre 400mila follower





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nonna Margherita Fake News Decesso Social Media Famiglia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bambino bloccato in auto a Vicenza: Carabinieri e Vigili del Fuoco lo liberano dopo che la nonna ha chiuso le portiere con il telecomandoUn bambino è rimasto intrappolato dentro un'automobile a Vicenza dopo che la nonna ha premuto per errore il tasto di chiusura centralizzata. Intervento tempestivo di Carabinieri e Vigili del Fuoco ha permesso il salvataggio nonostante il caldo estremo.

Read more »

La Piedigrotta, sette passi nella MargheritaLa pizzeria al centro di Varese, condotta da Antonello Cioffi, propone un nuovo menu degustazione con “tappe” che partono dagli elementi della pizza per antonomasia, che di volta in volta prendono le sembianze della pizzetta fritta, del fungo, dell’hot dog, del sushi, del panzerotto, degli spaghetti all’assassina e della meringa.

Read more »

Torna “la malattia dei marinai”: al Regina Margherita una bimba di 7 anni con lo scorbutoÈ ricoverata per febbre e zoppia, l’allarme dei medici: «La causa è nei regimi dietetici molto ristretti, spesso poveri o privi di frutta e verdura»

Read more »

Torna lo scorbuto, una bimba di 7 anni salvata a TorinoUn rarissimo caso di scorbuto è stato diagnosticato a una bambina di 7 anni all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. (ANSA)

Read more »