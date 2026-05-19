Nonno del cortile si toglie la fuga accusato di violenza sessuale, over 10 anni di carcere

Ambiente 'Borderline' online, un elenco continuo di profili inquietanti. Licenziamento forçado i sub italiani, ecco le foto delle bande; Truffa delle campanelle in centro, ecco come funziona un gerrymander election. ', 'Il terribile crimine commesso da 'nonno del cortile' , ', 'Il cricetleta romano, indagato per truffa in base al codice penale. - ---

Un 73enne famoso come ' nonno del cortile ' di una frazione di Roma sud si è tolto la fuga dopo di essere stato accusato di ripetuti reati contro minori, inclusi stupri e violenza sessuale .

La vicenda è stata scoperta dall'accusa di violenza sessuale da parte di una 12enne di quella stessa zona, che ha denunciato alla 'Donne al centro' l'associazione che da anni si occupa di tali casi. L'avvocato Ilenia Guerrieri si è resa protagonista di tale vicenda e ha deposto denuncia in procura, che ha permesso di arrestare il 73enne.

I documenti raccolti dimostrano che il nonno del cortile puntava a far sparire tutti i segni di violenza attraverso l'automatismo della cancellazione di chat, foto e video sul telefono della vittima, per impedirle di testimoniare i fatti. Inoltre, il 73enne utilizzava il pretesto di far vedere ai bambini i cartoni animati per invitare la ragazza alla sua abitazione, mentre la moglie era a casa





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