La Corea del Nord espelle il capo missione svizzero e chiude l'ufficio di Pechino. La decisione segue le sanzioni di Berna per il centro di Songdowon accusato di ospitare bambini ucraini rapiti.

La Corea del Nord ha ordinato l'allontanamento immediato del capo della missione diplomatica svizzera Sylvain Astier, definendolo una persona non gradita e intimandogli di lasciare il paese entro 48 ore. Questa decisione drastica mette fine all'esistenza dell'ufficio di collegamento svizzero a Pyongyang, un'istituzione aperta appena poco più di un mese fa dopo essere stata chiusa durante la pandemia di Covid-19. L'escalation diplomatica rappresenta un netto rifiuto da parte del regime di Kim Jong Un verso le pressioni occidentali e le misure punitive imposte da Berna.

Sanzioni sul centro di Songdowon

Il motivo scatenante della crisi è legato alle sanzioni economiche approvate dalla Svizzera contro il centro internazionale di Songdowon, situato nella città di Wonsan sulla costa orientale nordcoreana. Questo impianto è noto per essere la residenza estiva della dinastia dei Kim e per ospitare i programmi di indottrinamento giovanile promossi dal regime. Le autorità elvetiche hanno giustificato la misura affermando che la struttura viene utilizzata per ospitare bambini ucraini rapiti dalla Russia nei territori occupati durante il conflitto in Ucraina.

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Secondo quanto dichiarato dal Ministero degli Esteri nordcoreano, le sanzioni rappresentano una violazione inaccettabile della sovranità nazionale e un'interferenza interna. Il regime ha scelto di colpire direttamente la rappresentanza diplomatica svizzera, ignorando la lunga tradizione di neutralità che la Svizzera ha mantenuto per decenni in relazione al regime isolato. La mossa di Pyongyang mira a dimostrare che qualsiasi misura punitiva avrà conseguenze immediate e tangibili sui canali di comunicazione.

Reazioni di Kim Yo Jong e chiusura uffici

La decisione era stata preannunciata da Kim Yo Jong, sorella del dittatore Kim Jong Un e una delle figure più influenti del Partito dei Lavoratori di Corea. Durante una dichiarazione resa nota martedì, Kim Yo Jong aveva espresso il suo rifiuto categorico di mantenere la presenza diplomatica svizzera nel paese, definendo le sanzioni un atto ostile. La sua posizione riflette la dura linea dura che il regime ha adottato nei confronti degli Stati Uniti e dei loro alleati, utilizzando la Svizzera come banco di prova per inviare un messaggio chiaro all'Occidente.

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Con l'espulsione di Sylvain Astier, la Svizzera ha effettivamente smesso di avere una presenza fisica a Pyongyang. Questo evento segna un nuovo livello di isolamento per il regime nordcoreano, che ha storicamente mantenuto relazioni limitate con paesi terzi per motivi di controllo e propaganda. La chiusura dell'ufficio diplomatico a Pechino, dove il capo era l'ambasciatore svizzero in Cina, elimina anche l'ultimo canale ufficiale di contatto tra Berna e Pyongyang.

Impatto sui minori e prospettive future

Al centro della controversia vi sono le accuse secondo cui il centro di Songdowon ospiti minori ucraini trasferiti illegalmente all'estero. Organizzazioni come il Regional Center for Human Rights hanno documentato casi di bambini, tra cui un ragazzo di 12 anni di Makiivka e una ragazza di 16 di Simferopoli, sottoposti ad assimilazione forzata e indottrinamento culturale russo. La Svizzera ha affermato che queste pratiche costituiscono una violazione dei diritti umani e dei diritti del fanciullo, giustificando così le sue sanzioni.

La situazione rimane critica per le prospettive di dialogo sul programma nucleare nordcoreano, un obiettivo che gli Stati Uniti e l'Unione Europea perseguono da anni. Analisti suggeriscono che Pyongyang stia utilizzando la crisi con la Svizzera per segnalare che le sanzioni impediscono qualsiasi normalizzazione dei rapporti. Finché il regime non rivedrà la sua posizione sulle misure punitive, il canale diplomatico rimarrà chiuso, lasciando le questioni umanitarie e di sicurezza senza un mezzo ufficiale di negoziazione diretta.