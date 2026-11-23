La Corea del Nord ha annunciato il possibile ritiro dell'ufficio diplomatico svizzero a Pyongyang a seguito delle nuove sanzioni imposte alla struttura per il trasferimento di minori ucraini.

La Corea del Nord ha intensificato le tensioni diplomatiche con la Svizzera martedì, condannando duramente le nuove misure restrittive che colpiscono il Campo Internazionale per Bambini Songdowon. Secondo quanto riportato dai media statali nordcoreani, le autorità di Pyongyang stanno valutando la chiusura dell'ufficio diplomatico svizzero nella capitale, segnando un grave deterioramento dei rapporti bilaterali.

Sanzioni svizzere e reazione di Kim Yo Jong

Le nuove sanzioni imposte dalla Svizzera colpendo il campo per bambini nordcoreano sono state definite un atto di ostilità da Kim Yo Jong, sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un e figura di grande influenza nel regime. L'agenzia di stampa statale KCNA ha riportato le sue parole, sottolineando come queste misure violino la sovranità nazionale e danneggino la reputazione internazionale di Pyongyang come promotrice di valori umanitari. Kim Yo Jong ha accusato la Svizzera di inaffidabilità, affermando che le azioni del paese non corrispondono alle sue dichiarazioni pubbliche.

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La struttura oggetto delle sanzioni, il Campo Internazionale per Bambini Songdowon, è stata inserita nella lista nera svizzera perché collabora con gruppi legati alla Russia. La cooperazione riguarda il trasferimento di bambini dalle aree dell'Ucraina attualmente occupate dalla Russia. Questa decisione ha portato l'ambasciatrice nordcoreana a definire le sanzioni come un'offesa diretta al diritto dei bambini nordcoreani a opportunità culturali e ricreative, lasciando una macchia indelebile sull'immagine del paese.

Diplomazia in crisi dopo l'apertura di ottobre

La situazione appare particolarmente complessa considerando i recenti sviluppi positivi nelle relazioni tra i due paesi. Solo nel mese di ottobre, la Corea del Nord ha ospitato il ministro degli esteri svizzero, durante un incontro in cui le due parti avevano concordato di promuovere il dialogo e la cooperazione. A seguito di questo avvicinamento, la Svizzera aveva recentemente aperto un ufficio diplomatico a Pyongyang, un passo significativo per normalizzare i contatti bilaterali in un contesto geopolitico teso.

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Ora, Kim Yo Jong ha dichiarato che chiederà al Ministero degli Esteri di esaminare attentamente, entro pochi giorni, la questione del ritiro della rappresentanza diplomatica svizzera da Pyongyang. La decisione finale non è stata ancora confermata, ma l'invito all'esame urgente indica una pronta risposta punitiva da parte di Pyongyang alle mosse di Berna. Questo revirement diplomatico dimostra la fragilità dei legami tra i due paesi in presenza di divergenze su temi internazionali sensibili.

Contesto geopolitico Russia-Ucraina e partnership

Le tensioni si inseriscono in un quadro più ampio di avvicinamento tra la Corea del Nord e la Russia, iniziato a partire dal 2023. Si ritiene che Pyongyang abbia inviato armi e truppe per supportare Mosca nella guerra contro l'Ucraina, nell'ambito di un trattato di partenariato globale firmato dai rispettivi leader nel 2024. Questo patto ha trasformato le relazioni bilaterali tra i due stati in una minaccia percepita dall'Occidente, portando a nuove restrizioni economiche e diplomatiche contro le strutture nordcoreane coinvolte.

La risposta della Svizzera alle attività di supporto logistico e umano legate al conflitto ucraino riflette l'allineamento con le posizioni occidentali. Tuttavia, per Pyongyang, queste sanzioni rappresentano un'interferenza diretta nella propria politica estera e nelle alleanze strategiche. Il potenziale ritiro dell'ambasciata svizzera potrebbe isolare ulteriormente Berna nelle relazioni con la penisola coreana, complicando futuri tentativi di mediazione o dialogo su temi regionali e globali.