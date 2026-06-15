Nordio critica il 'patentino antifascista' per la fiera 'Più Libri Più Liberi'

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha espresso il suo dissenso riguardo all'istituzione del 'patentino antifascista' proposto per la partecipazione alla Fiera nazionale della piccola e media editoria 'Più Libri Più Liberi', prevista a Roma per il prossimo dicembre. Nordio ha commentato: 'Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, cioè il Codice penale, reca la firma di Mussolini. È proprio un paradosso che si pretendano attestazioni di antifascismo da chi non vuole cambiare un codice firmato da Mussolini'. L'intervento del ministro è arrivato dopo le polemiche seguite alla richiesta degli organizzatori della fiera di ottenere un 'patentino antifascista' dalle case editrici partecipanti. La premier Giorgia Meloni ha stigmatizzato la richiesta, definendola una forma di censura incompatibile con una società democratica. L'Aie (Associazione italiana editori) ha replicato, sostenendo che la dichiarazione richiesta non è affatto censura, ma un'esigenza di chiarezza e unità tra i diversi attori presenti in fiera. Gli organizzatori della fiera hanno espresso il loro rammarico per il dibattito suscitato e hanno annunciato un ulteriore approfondimento per rispetto istituzionale.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha espresso il suo dissenso riguardo all'istituzione del ' patentino antifascista ' proposto per la partecipazione alla Fiera nazionale della piccola e media editoria ' Più Libri Più Liberi ', prevista a Roma per il prossimo dicembre.

Nordio ha commentato: 'Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, cioè il Codice penale, reca la firma di Mussolini. È proprio un paradosso che si pretendano attestazioni di antifascismo da chi non vuole cambiare un codice firmato da Mussolini'





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