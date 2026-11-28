Carlo Nordio invita l'AnM a rateizzare la sentenza. Gratteri e De Gennaro criticano il governo. Pedro Sánchez cerca il 35% per vincere.

Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha annunciato durante il congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati (AnM) a Napoli che le sentenze definitive del Consiglio di Stato devono essere attuate. Ha espresso la speranza che la magistrazione associata sia sensibile alla necessità di differire o rateizzare il pagamento.

Nordio promuove la distensione e la rateizzazione

Nordio ha dichiarato che la sentenza va eseguita, ma confida nella sensibilità della magistratura affinché l'attuazione tenga conto del momento di grave sacrificio economico per tutti gli italiani. Ha sottolineato che non si tratta di rinuncia a un diritto acquisito, ma di applicazione oculata e responsabile delle norme giuridiche vigenti.

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Il Ministro ha utilizzato parole distensive nei confronti dei giudici, affermando che i risultati del referendum costituzionale devono essere presi atto e rispettati. Ha applaudito il discorso del presidente dell'AnM, Tango, e ha definito superato l'inverno del dissidio, invitando a riflettere su cosa si possa fare insieme.

Le critiche di Gratteri e il lutto di De Gennaro

Nicola Gratteri ha contestato la situazione, dichiarando che i magistrati richiedono da anni l'adeguamento dello stipendio, che egli stesso percepisce per 8.500 euro alese. Ha sottolineato che se c'è crisi, questa deve riguardare tutti senza eccezioni.

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Il testamento morale di Gianni De Gennaro ha evidenziato il sentimento di abbandono da parte del governo, affermando che i magistrati sono stati lasciati soli come cani dopo la perdita del figlio in Kuwait. Ha invocato la prevalenza della verità sulla valanga di falsità che lo stanno travolgendo.

La campagna elettorale spagnola verso il 35%

Il premier spagnolo ha concluso la campagna elettorale con un appuntamento molto gremito, il più grande da quando si è candidato per la prima volta alla guida del Paese nel 2015. Il clima euforico e l'arrivo di Almodovar hanno infuso ottimismo tra i sostenitori.

Per vincere e superare l'alleanza tra Popolari e Vox, è necessario ottenere almeno il 35% dei voti e un'affluenza molto alta. La partita sembra ancora aperta nonostante l'entusiasmo dell'ultimo giorno di dibattiti elettorali.