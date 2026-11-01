Nordio non si ricandiderà, carceri al 142,60% di affollamento nel 2026

Il ministro Carlo Nordio annuncia che non si ricandiderà. Intanto il sovraffollamento nelle carceri italiane cresce: 66.260 detenuti nel 2026.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha annunciato e promesso che non si ricandiderà. Ora che ha ottant'anni, afferma di voler tornare alle sue letture, agli affetti di famiglia e ai gatti che ama. Il sovraffollamento carcerario resta intanto il dossier più pesante che lascia al suo successore.

Nordio ha sempre sostenuto che un magistrato, anche dopo aver lasciato la toga, non dovrebbe entrare in politica. Eppure si è candidato ed è stato eletto in Parlamento con il centrodestra.

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Il ministro aveva detto di non gradire incarichi ministeriali e di preferire il lavoro da parlamentare in commissione. Ha poi accettato l'incarico di ministro della Giustizia.

Sovraffollamento carceri: i dati del 2025

Secondo i dati relativi al 2025, nelle carceri italiane erano stipati 63.449 detenuti in 46.077 posti effettivamente disponibili. Il tasso di affollamento era pari al 133,77 per cento.

Rispetto al 2024 i detenuti sono aumentati di 1.638 unità, mentre i posti disponibili sono diminuiti di 744. Il tasso di affollamento è cresciuto del 13,22 per cento.

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Le strutture penitenziarie con un sovraffollamento superiore al 150 per cento erano 59. Nel bilancio vanno considerati anche il referendum perso e le numerose riforme promesse e non realizzate.

Suicidi e autolesionismo nelle carceri italiane

Il 2025 si è chiuso con 80 suicidi ufficiali di detenuti. Altri 174 detenuti sono morti per cause diverse o da accertare, per un totale di 254 persone morte in carcere o di carcere.

È la cifra più alta dal 1991. Nello stesso anno si sono registrati circa 13.000 atti di autolesionismo e 1.981 tentativi di suicidio.

Sono stati inoltre censiti 1.197 episodi di protesta collettiva e 11.584 di protesta individuale, tra scioperi della fame o della sete, rifiuto del vitto o delle terapie e rifiuto di rientrare in cella. Le rivolte sono state quattro.

Il sovraffollamento nel 2026 e le regioni

Il 2026 non è ancora concluso, ma i dati attuali non sono rassicuranti. Si registrano 66.260 presenze detentive su 46.455 posti effettivamente disponibili, con un tasso di affollamento del 142,60 per cento.

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In soli dieci mesi i detenuti sono aumentati di 2.811 unità, mentre i posti disponibili sono diminuiti di 378. Il tasso di affollamento è cresciuto di quasi il 9 per cento.

Tra le 20 regioni, solo la Valle d'Aosta mantiene un tasso di affollamento di poco inferiore alla capienza massima. Gli istituti che superano il 150 per cento sono saliti a 86, 27 in più rispetto a prima.

Tra gli istituti più affollati figurano Lucca con il 243 per cento, Milano San Vittore con il 232 per cento e Foggia con il 227 per cento. Seguono Grosseto al 220 per cento, Busto Arsizio al 209 per cento e Brescia Canton Monbello al 205 per cento.

Altri istituti con valori elevati sono Altamura al 202 per cento, Latina e Roma Regina Coeli al 201 per cento, Taranto e Udine al 200 per cento, Milano San Vittore femminile al 196 per cento, Lodi al 193 per cento, Verona al 192 per cento e Lecce al 190 per cento.

Ispezioni sul lavoro e scudo ispettivo

In Italia muoiono in media tre lavoratori al giorno, circa 1.200 all'anno, mentre i feriti sono circa 600mila. Tre controlli sul lavoro su quattro fanno emergere irregolarità.

Dal 2024, con il cosiddetto scudo ispettivo del governo Meloni, chi supera un'ispezione ottiene l'immunità per un anno. Le imprese vengono inoltre avvisate dieci giorni prima del controllo, mentre gli organi di vigilanza risultano frammentati e poco coordinati.