Normativa contro le recensioni false in Italia: regole precise e sanzioni per ingannare i consumatori

Il 7 aprile 2026 è entrata in vigore la normativa italiana che obbliga le recensioni a provenire da consumatori reali, con limiti temporali e divieto di incentivi.

Il 7 aprile 2026 rappresenta una data fondamentale per la trasparenza nel commercio elettronico e nei servizi digitali italiani, poiché è entrata in vigore la prima normativa nazionale specifica progettata per contrastare sistematicamente le recensioni false. Questo provvedimento legislativo, approvato definitivamente dal Senato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, impone standard rigorosi per garantire l'affidabilità dei giudizi online, stabilendo che ogni valutazione debba essere esclusivamente il frutto dell'esperienza diretta di un consumatore che abbia realmente usufruito del servizio o del prodotto acquistato.

Chiarezza temporale e divieto di incentivi

La normativa definisce con precisione matematica i requisiti di tempo e di gratuità per la validità di una recensione, stabilendo che i giudizi devono essere rilasciati entro un termine massimo di 30 giorni dall'effettiva esperienza del cliente. Questo limite temporale stringente serve a preservare la freschezza dei ricordi e a evitare valutazioni basate su dettagli svaniti o su esperienze residue non più rappresentative del servizio standard. Inoltre, è severamente vietato condizionare la pubblicazione di un giudizio tramite l'offerta di sconti, benefici economici o altri vantaggi di qualsiasi natura, assicurando così che la motivazione della recensione rimanga unica e legata alla sola soddisfazione o insoddisfazione del cliente.

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Responsabilità delle imprese e linee guida AGCM

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha un ruolo attivo nell'applicazione di queste regole, avendo pubblicato una serie di linee guida dettagliate per assistere le imprese nell'adeguamento dei propri sistemi di gestione delle recensioni. Queste indicazioni operative chiariscono le misure di verifica necessarie per autenticare gli utenti, la gestione corretta dei giudizi online e identificano le pratiche commerciali che possono comprometterne l'autenticità. Le aziende che pubblicano o commissionano recensioni false rischiano conseguenze legali gravi, che spaziano dall'accusa di concorrenza sleale alla diffamazione, fino alla sostituzione di persona, a seconda della gravità e delle modalità con cui è stato attuato l'inganno.

Contestabilità dopo due anni dalla pubblicazione

Un aspetto innovativo della nuova legge riguarda la possibilità di contestare le recensioni anche a distanza di tempo, purché risultino non più attuali rispetto allo stato attuale del servizio. La normativa prevede esplicitamente che, trascorsi due anni dalla data di pubblicazione, un giudizio possa essere rimosso o modificato se non riflette più la realtà dell'offerta, proteggendo così le imprese da valutazioni obsolete che potrebbero danneggiarne ingiustamente la reputazione. Questo meccanismo bilancia il diritto del consumatore a segnalare problemi storici con l'esigenza di mantenere un profilo di valutazione dinamico e veritiero nel lungo periodo.

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Il contesto europeo e gli studi di Harvard

La portata internazionale del fenomeno delle recensioni false è stata ampiamente evidenziata sia dalla Commissione europea sia dall'Organizzazione europea dei consumatori (BEUC), che hanno denunciato i danni economici e di fiducia generati da queste pratiche. Il problema ha radici accademiche profonde, come dimostrato già nel 2015 da uno studio di Michael Luca della Harvard Business School, che ha analizzato l'impatto distorto delle falsificazioni sui mercati. La presenza di questi riferimenti storici sottolinea la necessità di interventi normativi coerenti e internazionali per arginare un mercato grigio che ha sempre sfuggito al controllo tradizionale.

Impatto concreto sul mercato digitale

Con l'entrata in vigore di questa normativa, il mercato italiano dei servizi e del commercio online subirà una trasformazione strutturale, costringendo le piattaforme e i venditori a implementare sistemi di controllo più sofisticati. I consumatori potranno finalmente fare affidamento su una valutazione più pulita e verificata, riducendo il rischio di essere ingannati da opinioni comprate o generate automaticamente. La chiarezza delle regole, unita alla vigilanza dell'AGCM, crea un ambiente più equo dove la reputazione di un'attività dipende realmente dalla qualità del servizio offerto e non da strategie di marketing ingannevoli.