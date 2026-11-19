Il ddl anti-antisemitismo suscita tensioni per l'uso della definizione Ihra, temuta per limitare il dissenso politico. Analisi dei rischi per la libertà di espressione.

Un disegno di legge volto a contrastare l'antisemitismo ha trasformato un tema tradizionalmente unitario in un profondo spacco politico e sociale. La Camera ha approvato definitivamente la normativa in una seduta caratterizzata da alta tensione, segnata dal crollo dell'unanimità che ha accompagnato il passaggio del testo. Il Partito Democratico si è diviso, portando alle dimissioni di Emmanuele Fiano dal gruppo parlamentare.

La definizione Ihra come nucleo controverso

Il cuore del dibattito risiede nell'adozione della definizione dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (Ihra). Questa linea guida non è stata concepita originariamente per avere valore giuridico vincolante, ma nasce nei primi anni 2000 come strumento operativo per monitorare discorsi e comportamenti potenzialmente antisemiti. Tale natura operativa crea ambiguità, affiancando a un concetto generale vago un elenco di esempi aperto all'interpretazione soggettiva, da valutare considerando il contesto complessivo.

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Lo stesso Kenneth Stern, autore originale del testo, ha più volte avvertito contro l'uso giuridico di questa definizione, denunciando i rischi di un clima di maccartismo. La norma prevede undici comportamenti classificati come antisemiti, tra cui l'idea che gli ebrei siano collettivamente responsabili delle azioni di Israele, considerata una forma di essenzializzazione razzista. Tuttavia, punti come l'equiparazione delle politiche israeliane a quelle naziste o l'accusa di doppio standard risultano problematici, poiché spostano il focus dall'odio razziale tradizionale all'opposizione politica verso lo Stato di Israele.

Rischio autocensura nelle università

La preoccupazione espressa da Valentina Pisanty, professoressa di Semiotica all'Università di Bergamo e firmataria di un appello contro il disegno di legge, è che la norma generi confusione anziché chiarezza. L'obiettivo implicito del testo sembra essere quello di penalizzare il dissenso politico mascherandolo da odio. Gli esiti internazionali, negli Stati Uniti, in Germania e nel Regno Unito, mostrano come la critica radicale al governo israeliano o la condivisione di post sul boicottaggio BDS siano già state sanzionate con licenziamenti o espulsioni accademiche.

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In questo scenario, il rischio concreto è l'autocensura diffusa. La paura di essere etichettati come antisemiti potrebbe portare a sospendere iniziative culturali, dibattiti sulle piazze o studi in ambito accademico che trattano temi sensibili come la Palestina. Anche senza sanzioni penali dirette nella nuova legge, l'etichetta può attivare provvedimenti disciplinari interni nei luoghi di lavoro, creando un effetto raggelante sulla libertà di manifestazione del pensiero.

Divisione politica e alternative culturali

La mancata approvazione all'unanimità ha reso evidenti le fratture ideologiche, con Emmanuele Fiano che ha lasciato il Partito Democratico per il dissenso sulla metodologia legislativa. I critici sostengono che la legge sia uno strumento comodo per delegittimare gli oppositori, poiché la vaghezza dei criteri lascia spazio a interpretazioni estensive da parte dei poteri pubblici. Se l'obiettivo dichiarato è combattere il razzismo, molti esperti sostengono che serva piuttosto un lavoro culturale di chiarimento, distinguendo con precisione tra antisionismo e antisemitismo, tra critica politica legittima e incitamento all'odio razziale.