Norvegia aprirà colloqui con Francia per entrare nell'ombrello nucleare francese

I leader di Francia e Norvegia annunciano l'avvio di colloqui per l'adesione di Oslo all'ombrello nucleare francese, segnalando un cambiamento nella strategia di difesa europea e una crescente preoccupazione per la dipendenza dagli Stati Uniti.

Il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro norvegese Jonas Gahr Stoere hanno annunciato mercoledì l'avvio di colloqui per l'ingresso della Norvegia nell' ombrello nucleare francese, segnando un punto di svolta nella cooperazione di difesa europea .

L'annuncio è arrivato al termine di un incontro a Parigi, durante il quale i due leader hanno firmato un accordo di difesa più ampio che prevede anche la partecipazione della Norvegia a un'iniziativa sulle armi nucleari guidata dalla Francia. La mossa riflette le crescenti preoccupazioni tra i paesi europei riguardo alla dipendenza dagli Stati Uniti per la sicurezza, in un contesto di tensioni con la Russia e di dubbi sulla continuità dell'impegno americano nel continente.

La Norvegia, storicamente un convinto atlantista che ha fatto affidamento sulla NATO e sull'ombrello nucleare statunitense, si apre ora a una collaborazione più stretta con la Francia in campo nucleare, pur mantenendo la NATO come pilastro principale della propria deterrenza. Durante la conferenza stampa congiunta, Stoere ha sottolineato che la deterrenza primaria della Norvegia rimarrà l'alleanza atlantica e gli Stati Uniti, ma ha definito le capacità nucleari francesi come "un contributo importante" alla postura complessiva della NATO.

"Le capacità della Francia sono un contributo importante alla posizione di deterrenza della NATO, che è importante per noi", ha dichiarato il primo ministro norvegese. L'accordo prevede che la Norvegia partecipi a quella che la Francia chiama "deterrenza nucleare avanzata", un meccanismo attraverso il quale i partner europei vengono coinvolti più strettamente nella pianificazione strategica francese per la difesa nucleare.

Macron ha spiegato che l'intesa stabilisce "un principio di assistenza reciproca" tra i due paesi e che una cooperazione più profonda sosterrà le ambizioni europee di una maggiore autonomia strategica. La decisione della Norvegia arriva dopo che, a marzo, la Francia aveva offerto di estendere la protezione del suo ombrello nucleare ad altri paesi europei, un'offerta già accolta da Polonia e Lituania, entrambi confinanti con la Russia.

Stoere ha precisato all'agenzia di stampa norvegese NTB che in tempo di pace non verranno dispiegate armi nucleari in Norvegia. Il paese nordico, con 5,6 milioni di abitanti, è membro della NATO ma non dell'Unione Europea e condivide un confine con la Russia nell'Artico.

"Questa cooperazione più stretta rafforzerà la sicurezza europea e transatlantica. Insieme, stiamo consentendo un riequilibrio degli oneri. È da molto prima di Trump che questo è diventato necessario, che l'Europa dovesse pagare di più e fare investimenti più saggi, non solo paese per paese, ma in modo coordinato", ha affermato Stoere.

Secondo la Federation of American Scientists, Russia e Stati Uniti sono le maggiori potenze nucleari, con oltre 5.000 testate ciascuna, seguite da Cina (circa 600), Francia (290) e Regno Unito (225). L'iniziativa segna un cambiamento significativo per la Norvegia, che finora aveva fortemente ancorato la propria sicurezza alla NATO e agli Stati Uniti, e rappresenta un passo avanti nel rafforzamento della difesa europea in un momento di incertezza globale





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