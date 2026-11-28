Alla Triennale di Milano, l'installazione Not For Her utilizza l'IA per mostrare i bias di genere nel lavoro. Un'esperienza interattiva che smaschera le discriminazioni.

La ventiquattresima Esposizione Internazionale della Triennale di Milano, aperta nel 2025, ha dedicato una sezione centrale alla relazione tra tecnologia e discriminazione sociale. In questo contesto, l'installazione Not For Her - AI Revealing the Unseen, realizzata con il supporto della Fondazione FAIR (Future Artificial Intelligence Research), espone chiaramente come l' intelligenza artificiale possa rendere visibili le disparità di genere spesso nascoste nei processi lavorativi. La mostra intende dimostrare che il rischio principale non è la creazione di nuovi pregiudizi da parte delle macchine, ma la riproposizione e il rafforzamento delle disuguaglianze già esistenti nella società, trasmesse attraverso strumenti sempre più integrati nella formazione e nel lavoro quotidiano.

Origine Umana dei Bias nell'IA

Il meccanismo fondamentale alla base di questi pregiudizi risiede nel modo in cui i modelli linguistici, come ChatGPT e Claude, apprendono a generare contenuti. Tali sistemi si basano sull'imitazione di esempi forniti dagli esseri umani durante la fase di addestramento, analizzando documenti preesistenti per produrre output coerenti. In questa fase iniziale, i modelli non possiedono la capacità autonoma di identificare la presenza di bias nei dati di input, finendo inevitabilmente per apprendere e replicare questi schemi discriminatori durante il loro utilizzo pratico. I pregiudizi di genere rappresentano solo una delle molteplici forme di distorsione che possono emergere quando la tecnologia riflette ciecamente le norme sociali vigenti.

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Discriminazione nei Processi Selettivi

Gli effetti concreti di questi bias sono emersi chiaramente con l'adozione di strumenti di intelligenza artificiale per la selezione del personale. Sono stati registrati casi documentati in cui il genere femminile è stato sistematicamente penalizzato, con sistemi che hanno preferito candidati uomini per le stesse posizioni lavorative o hanno proposto salari inferiori per le donne. Questi episodi hanno evidenziato la necessità urgente di prestare massima attenzione ai processi di sviluppo e addestramento dei sistemi algoritmici. La comunità scientifica ha quindi dedicato risorse significative allo studio di questi fenomeni, cercando di comprendere come evitare che l'IA non si limiti a riprodurre gli stereotipi, ma finisca per normalizzarli e renderli più pervasivi nella società.

Interazione con l'Avatar SophIA

Al centro dell'installazione si trova un colloquio di lavoro simulato in cui i visitatori interagiscono con avatar, tra cui la protagonista SophIA, che riproducono dinamiche discriminatorie controllate. Il sistema combina diverse tecnologie di intelligenza artificiale, tra cui il riconoscimento del parlato, l'analisi dei gesti e della mimica facciale, il ragionamento su tracce di scenari predeterminati e la sintesi video e vocale. Il modello linguistico genera i testi su tracce programmate dagli sviluppatori per raggiungere specifiche forme di discriminazione, permettendo ai visitatori di sperimentare concretamente come i pregiudizi influenzino le interazioni quotidiane. L'obiettivo è ribaltare la prospettiva tradizionale: invece di considerare l'IA solo come generatrice di discriminazioni, l'installazione mostra come possa diventare uno strumento consapevole per contrastarle.

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Dati Differenziati per Genere

Oltre 1.400 persone hanno partecipato all'esperienza, rivelando dati significativi sulle diverse reazioni tra uomini e donne. Uno degli elementi più interessanti riguarda il modo in cui gli uomini hanno immaginato il profilo professionale di SophIA, indicando prevalentemente ruoli di livello medio-basso, mentre quasi nessuno ha previsto per lei un ruolo dirigenziale. Il 52% delle donne si è mostrato ben disposto a partecipare all'esperienza, riconoscendo nell'installazione dinamiche vissute, contro il 31% degli uomini. Queste donne hanno manifestato una maggiore disponibilità a immedesimarsi nella protagonista, evidenziando una percezione più acuta delle ingiustizie strutturali.

Percezione e Risposta Emotiva

La risposta degli uomini all'esperienza è stata caratterizzata da maggiore resistenza e disorientamento. Alcuni visitatori maschili hanno definito l'opera "disorientante" o "inquietante", mentre altri hanno liquidato la questione con ironia, sebbene una minoranza abbia riconosciuto che l'opera offriva una prospettiva inedita sulla discriminazione di genere. Molti dei comportamenti rappresentati non sono stati percepiti come discriminatori dagli uomini, che li considerano normali interazioni sociali. Questi risultati dimostrano come una stessa situazione possa essere vissuta come profondamente discriminatoria da chi la subisce, mentre passi completamente inosservata a chi non ne è direttamente colpito, confermando la necessità di strumenti come Not For Her per rendere evidenti bias altrimenti invisibili.