Notizie del 13 giugno 2026: da Meloni al caso Franzoni, tutti i fatti del giorno

Rassegna delle principali notizie di cronaca, politica e spettacolo del 13 giugno 2026, tra cui le comunicazioni di Meloni, l'omicidio a Milano, i matrimoni vip e gli incidenti mortali.

Nella puntata di domenica 14 giugno 2026 di 'Camera con Vista', il programma di Alexander Jakhnagiev in onda su La7, si è discusso delle comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo.

Il dibattito in Aula è stato acceso, con bagarre e momenti di tensione. Jakhnagiev ha mostrato anche i dietro le quinte e i balli cult che caratterizzano il format. Intanto, a Milano è stato ucciso Roberto Pietro Guerrino, interprete di personaggi illustri come Bill Clinton, Re Carlo e Mattarella. L'uomo è stato colpito alla testa con un oggetto contundente nella sua abitazione.

Le indagini sono in corso. Nella cronaca sportiva, Jannik Sinner si prepara per Wimbledon partecipando al Giorgio Armani Tennis Classic, un torneo esibizione che vedrà in campo anche Cobolli e Darderi. Fabio Fognini e Flavia Pennetta hanno rinnovato le promesse matrimoniali in una cerimonia a sorpresa in spiaggia, tra party e ospiti vip. Sul fronte spettacolo, Tommaso Paradiso ha sposato Carolina Sansoni a Capalbio: tra gli invitati Jovanotti ed Emma Marrone.

Orietta Berti ha pianto di gioia al matrimonio del figlio Otis con Lia Chiari, mentre Diletta Leotta, un mese dopo il parto, è volata in Messico per i Mondiali 2026, sfoggiando un mini-dress floreale. Gravi episodi di cronaca: un neonato di 12 giorni è stato ricoverato in terapia intensiva per intossicazione da tisane alla verbena somministrate dai genitori per farlo rilassare. I medici hanno parlato di pericolo di morte.

Nicoletta, 14 anni, scomparsa dopo l'esame di terza media, è stata ritrovata sana e salva, con grande sollievo dei genitori. Tre alpinisti, Antonio Sardano, Sergio Martinelli e Maicol Zenatti, sono morti sul Gran Paradiso, traditi da una scivolata in cordata. Riccardo Franzoni, 21 anni, calciatore e volontario, è morto precipitando con l'auto in un canale. Svolta invece nell'indagine sul caso Caliendo: il chirurgo Oppido e la vice Bergonzoni sono stati interdetti per falso in cartella clinica.

Infine, Alberto Stasi, prima di uscire dal carcere, ha fatto regali ai compagni di cella, tra cui un ventilatore e un mini-frigo





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