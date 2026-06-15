Notizie di attualità: matrimonio, febbre reale, funerali, Met Gala e saldi estivi

La settimana si è chiusa con numerose notizie di attualità, tra cui il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner, la visita di Kate Middleton a Reggio Emilia e la scomparsa di Alex Zanardi.

La settimana si è chiusa con numerose notizie di attualità. Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Palermo, mentre Kate Middleton ha visitato Reggio Emilia per partecipare a una manifestazione di ' febbre reale ', con bandiere, cappellini e un buffet locale.

Il menu ha incluso un classico piatto regionale, l'erbazzone. Nel frattempo, Alex Zanardi è stato sepolto nella Basilica di Santa Giustina, con un lutto regionale. La Met Gala 2026 ha suscitato polemiche per la presenza dei Bezos. In altri eventi, Roberto Pietro Guerrino è stato trovato morto a Milano con ferite alla testa.

Lewis Hamilton ha vinto la gara di Formula 1 a Barcellona, ottenendo la sua prima vittoria con la Ferrari. Il grande caldo ha colpito diverse regioni d'Italia, con temperature fino a 39 gradi e notti tropicali. Molti comuni sono stati colpiti da un bollino rosso, con i giorni peggiori ancora da venire. I saldi estivi 2026 sono iniziati in diverse regioni, con un calendario completo che copre gli sconti fino a quando durano.

Eleonora Daniele è stata intervistata sulla sua casa a Roma, con la figlia e il marito. La donna ha mostrato la sua passione per il bianco e l'antiquariato. La seconda ondata di caldo africano si sta avvicinando a giugno, con temperature oltre 40 gradi anche al Nord. Le previsioni indicano dove e quando si aspetta questo caldo.

Infine, Lewis Hamilton ha mostrato la sua casa da sogno a Montecarlo, dalla Ferrari all'amore per la moda e la relazione con Kim Kardashian





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