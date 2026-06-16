Notizie di oggi 16 giugno 2026: incendio all'ippodromo di Treviso, morte di Camillo Ruini e altro

Tutte le notizie di oggi 16 giugno 2026, tra incendi, morti e fatti di cronaca. Da Treviso all'ippodromo, dove è scoppiato un incendio, a Camillo Ruini, il cardinale che ha guidato la Chiesa italiana tra fede, politica e tre Papi. E ancora, la vita di Sara Ceccantini spezzata a Mykonos, gli estratti di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, e la classifica dei Mondiali 2026.

Incendio all'ippodromo di Treviso oggi pomeriggio. L'allarme è scattato alle 16: una nube di fumo nero si è alzata sopra la città. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco intervenuti con più squadre a Sant'Artemio.

A finire in pasto al rogo, stando alle prime informazioni, la paglia delle scuderie. Non risultano al momento persone ferite ma una parte della struttura sarebbe crollata: sei cavalli sono morti. Camillo Ruini è morto, addio il cardinale che ha guidato la Chiesa italiana tra fede, politica e tre Papi. L'addio al nubilato e lo schianto fatale: la vita di Sara Ceccantini spezzata a Mykonos.

I messaggi del compagno: 'Hai reso la mia vita bella da morire'. Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 16 giugno 2026: numeri vincenti e quote. Chiara Ferragni, dal ritorno alla normalità alla dedica che sembra voler pungere Fedez: 'Grazie a chi è rimasto invece di scappare'. Natalia Paragoni al mare con le figlie Ginevra e Beatrice, la serenità oltre la malattia: 'Ci siamo solo noi'.

Raoul Bova si prepara alla proposta di matrimonio a Beatrice Arnera? L'attore compra un anello di diamanti prima delle vacanze in Sicilia.

'Voglio dire addio a Bea': Emanuela Aiello presente ai funerali della figlia. La nonna 'acquisita' si sfoga: 'Diceva che sapeva fare la madre'. Mondiali 2026, la classifica di tutti i gironi: la sorpresa Australia, la Scozia guida il girone del Brasile. Mondiali 2026, la Svezia a valanga 5-1 sulla Tunisia.

La Costa d'Avorio batte l'Ecuador con un gol dell'ex Atalanta Diallo. Bambina morta a 7 anni, disposta l'autopsia: 'Aveva problemi di salute'. Si è accasciata mentre giocava in spiaggia. Donald Trump festeggia 80 anni: l'incontro MMA alla Casa Bianca, spunta Ibrahimovic.

E un lottatore urla: 'Michelle Obama è un uomo'. Incidente in Calabria, morto un ragazzo di 24 anni: il tragico schianto in moto, è finito contro un muretto. Oliver Tree morto nello scontro tra due elicotteri, il video dell'incidente: la collisione in volo, lo schianto al suolo e l'esplosione. Guerra Ucraina, maxi attacco missilistico su Kiev: 11 morti e 53 feriti.

In fiamme monastero di Pechersk Lavra. Mosca: 'È stato Patriot Usa obsoleto'. G7 a Evian, Trump: 'Stretto di Hormuz completamente aperto venerdì'. E a Macron: 'Non abbiamo bisogno di molto aiuto per farlo





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