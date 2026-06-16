Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Notizie di oggi 16 giugno 2026: incendio all'ippodromo di Treviso, morte di Camillo Ruini e altro

Notizie News

Notizie di oggi 16 giugno 2026: incendio all'ippodromo di Treviso, morte di Camillo Ruini e altro
IncendioTrevisoCamillo Ruini
📆6/16/2026 11:20 PM
📰leggoit
107 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 70% · Publisher: 51%

Tutte le notizie di oggi 16 giugno 2026, tra incendi, morti e fatti di cronaca. Da Treviso all'ippodromo, dove è scoppiato un incendio, a Camillo Ruini, il cardinale che ha guidato la Chiesa italiana tra fede, politica e tre Papi. E ancora, la vita di Sara Ceccantini spezzata a Mykonos, gli estratti di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, e la classifica dei Mondiali 2026.

Incendio all'ippodromo di Treviso oggi pomeriggio. L'allarme è scattato alle 16: una nube di fumo nero si è alzata sopra la città. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco intervenuti con più squadre a Sant'Artemio.

A finire in pasto al rogo, stando alle prime informazioni, la paglia delle scuderie. Non risultano al momento persone ferite ma una parte della struttura sarebbe crollata: sei cavalli sono morti. Camillo Ruini è morto, addio il cardinale che ha guidato la Chiesa italiana tra fede, politica e tre Papi. L'addio al nubilato e lo schianto fatale: la vita di Sara Ceccantini spezzata a Mykonos.

I messaggi del compagno: 'Hai reso la mia vita bella da morire'. Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 16 giugno 2026: numeri vincenti e quote. Chiara Ferragni, dal ritorno alla normalità alla dedica che sembra voler pungere Fedez: 'Grazie a chi è rimasto invece di scappare'. Natalia Paragoni al mare con le figlie Ginevra e Beatrice, la serenità oltre la malattia: 'Ci siamo solo noi'.

Raoul Bova si prepara alla proposta di matrimonio a Beatrice Arnera? L'attore compra un anello di diamanti prima delle vacanze in Sicilia.

'Voglio dire addio a Bea': Emanuela Aiello presente ai funerali della figlia. La nonna 'acquisita' si sfoga: 'Diceva che sapeva fare la madre'. Mondiali 2026, la classifica di tutti i gironi: la sorpresa Australia, la Scozia guida il girone del Brasile. Mondiali 2026, la Svezia a valanga 5-1 sulla Tunisia.

La Costa d'Avorio batte l'Ecuador con un gol dell'ex Atalanta Diallo. Bambina morta a 7 anni, disposta l'autopsia: 'Aveva problemi di salute'. Si è accasciata mentre giocava in spiaggia. Donald Trump festeggia 80 anni: l'incontro MMA alla Casa Bianca, spunta Ibrahimovic.

E un lottatore urla: 'Michelle Obama è un uomo'. Incidente in Calabria, morto un ragazzo di 24 anni: il tragico schianto in moto, è finito contro un muretto. Oliver Tree morto nello scontro tra due elicotteri, il video dell'incidente: la collisione in volo, lo schianto al suolo e l'esplosione. Guerra Ucraina, maxi attacco missilistico su Kiev: 11 morti e 53 feriti.

In fiamme monastero di Pechersk Lavra. Mosca: 'È stato Patriot Usa obsoleto'. G7 a Evian, Trump: 'Stretto di Hormuz completamente aperto venerdì'. E a Macron: 'Non abbiamo bisogno di molto aiuto per farlo

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

leggoit /  🏆 40. in İT

Incendio Treviso Camillo Ruini Sara Ceccantini Mondiali 2026 G7 Guerra Ucraina

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

È morto il cardinale Camillo Ruini, storico vicario di Roma e presidente della CEIIl cardinale Camillo Ruini, figura di spicco della Chiesa italiana e vicario di Roma per diciassette anni, si è spento a Roma. Teologo, politico ecclesiastico e difensore dei valori tradizionali, è stato per sedici anni alla guida della CEI, collaboratore stretto di Giovanni Paolo II e protagonista della vita pubblic italiana tra fine millennio e inizio secolo.
Read more »

Morte del cardinale Camillo Ruini, figura chiave della Chiesa italianaMorte del cardinale Camillo Ruini, figura chiave della Chiesa italianaIl cardinale Camillo Ruini, morto a 95 anni, è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana dal 1991 al 2007. Ha guidato la ristrutturazione dell'intervento cattolico nello spazio pubblico, segnando una svolta rispetto al collateralismo democristiano. Intellettuale e pastore, ha promosso una 'Chiesa pensante' capace di influenzare la politica attraverso principi e alleanze culturali.
Read more »

Morte del cardinale Camillo Ruini: i ricordi e gli elogi del mondo ecclesiasticoMorte del cardinale Camillo Ruini: i ricordi e gli elogi del mondo ecclesiasticoIl cardinale Camillo Ruini è deceduto all'età di 95 anni. Il presidente della Cei Matteo Zuppi e altre personalità ecclesiastiche ne ricordano la vita dedicata al servizio della Chiesa, il suo impegno pastorale e la sua attenzione alle problematiche sociali.
Read more »

Morte del cardinale Camillo Ruini, le reazioni: da Tajani a FontanaMorte del cardinale Camillo Ruini, le reazioni: da Tajani a FontanaIl ministro degli Esteri Tajani e il presidente della Camera Fontana esprimono cordoglio per la scomparsa del cardinale Camillo Ruini, sottolineando il suo ruolo di autorevole figura della Chiesa e il suo prezioso dialogo con le istituzioni. Anche il premier Prodi e il Senato ricordano Ruini, definito un grande italiano e un appassionato difensore della testimonianza cristiana.
Read more »



Render Time: 2026-06-17 02:20:24