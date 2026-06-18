Notizie di spiagge e violenze domestiche in Italia

Diverse notizie di spiagge e violenze domestiche sono state riportate in Italia. Tra queste, un uomo ha bucato le gomme dell'auto dell'ex moglie, un imprenditore condannato per maltrattamenti all'ex moglie ha dichiarato di averla trattata come un fiore, e un uomo ha vinto la causa contro l'ex moglie che continuava a incassare l'assegno di mantenimento per la figlia ormai più che maggiorenne che non studia né lavora.

In Italia , diverse notizie di spiagge e violenze domestiche sono state riportate. A San Raffaele Cimena, un uomo ha bucato le gomme dell'auto dell'ex moglie, ma è stato identificato dalle telecamere.

A Milano, un imprenditore condannato per maltrattamenti all'ex moglie ha dichiarato di averla trattata come un fiore. A Cuneo, un uomo sotto processo per stalking all'ex moglie ha portato come testimone sua nonna, secondo la quale gli incontri tra i due dopo la separazione erano del tutto casuali.

A Milano, il tribunale ha respinto la richiesta di un assegno divorzile di 250mila euro al mese avanzata dall'ex moglie del calciatore Mauro Icardi, argomentando che la donna ha già una situazione patrimoniale molto florida. A Bari, un uomo ha vinto la causa contro l'ex moglie che continuava a incassare l'assegno di mantenimento per la figlia ormai più che maggiorenne che non studia né lavora.

A Napoli, un uomo ha fatto causa all'ex moglie perché non pagava l'affitto della casa dove vivevano da sposati, che è stata assegnata a lei assegnata ma ha mantenuto il contratto intestato a lui. A Lodi, un uomo ha vinto la causa contro l'ex moglie che pretendeva, in base alla legge, il quaranta per cento del trattamento di fine rapporto maturato da lui quando erano sposati; l'uomo però aveva affidato il tfr alla previdenza privata e la cassazione ha stabilito che in questo agli ex coniugi non spetta niente.

A Vieste, l'assessora regionale al turismo è indagata con l'accusa di aver fatto revocare la concessione di una spiaggia all'ex marito, un imprenditore balneare con cui è in lite per gli alimenti. A Napoli, un imprenditore condannato per abusi edilizi si è aggiudicato la concessione della celebre spiaggia delle monache a Posillipo.

A Villasimius, il comune ha stabilito che in una nota spiaggia locale potranno portare l'ombrellone solo le famiglie con anziani sopra i 65 anni o bambini sotto i dieci. A Ostia, un uomo è stato denunciato perché tentava di rubare alcune bevande lasciate in uno stabilimento balneare chiuso un mese fa dalla guardia di finanza perché abusivo. A Trieste, uno stabilimento balneare ha creato un punto di bookcrossing dove i bagnanti possono scambiarsi libri da leggere sotto l'ombrellone.

A Piombino, gli operatori turistici sono arrabbiati con il comune perché sull'unica spiaggia di sabbia la grande quantità di posidonia portata dalle mareggiate invernali non è stata rimossa e il litorale è impraticabile. A Marina di Cetara, una delle spiagge più famose della costiera amalfitana quest'estate sarà inaccessibile perché è stata sequestrata dalla magistratura a causa della sabbia usata nei lavori di allargamento, che non è cromaticamente coerente con i vincoli paesaggistici e in particolare con i colori pastello del borgo.

Secondo una ricerca di Altroconsumo, Lignano Sabbiadoro è, in media, il comune italiano con gli stabilimenti balneari più economici e Alassio è quello con le spiagge più care. Secondo il quotidiano Il Messaggero, la spiaggia di Mezzavalle è la più silenziosa d'Italia. In una spiaggia di Sant'Anna Arresi, una decina di migranti appena sbarcati tra i bagnanti hanno sparato in aria razzi di segnalazione e fuochi d'artificio per festeggiare l'arrivo in Italia dall'Algeria.

In una spiaggia di Cattolica, uno sciame d'api ha costruito il suo alveare sotto un ombrellone, causando la fuga dei bagnanti. Sulla spiaggia di San Marco di Agropoli, è apparso un cinghiale che ha fatto un breve bagno in mare poi è tornato nella vegetazione senza disturbare i bagnanti. In una spiaggia di Porto Cesareo, è apparso il nuovo sindaco che con un megafono ammoniva i bagnanti a non lasciare in giro rifiuti.

A Roma, l'azienda comunale di servizi ambientali ha lanciato una campagna contro l'abbandono di rifiuti usando immagini di divani e altri mobili sulle strade della capitale. A Pieve Emanuele, il comune ha deciso di eliminare i cassonetti interrati costati migliaia di euro e posizionati solo due anni fa perché i sacchi di rifiuti venivano lasciati sopra le colonnine invece che nei contenitori.

A Bari, un ristoratore che aveva lasciato alcuni sacchi di rifiuti accanto al cassonetto, invece di metterli all'interno, è stato punito anche con la sospensione della licenza del suo esercizio per cinque giorni, in base a una recente ordinanza del sindaco





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