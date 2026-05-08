Notizie diverse su David Attenborough, Donald Trump e Laika, il gruppo antisionista

Scrivono una pagina storica nella politica britannica con le elezioni amministrative che aprono la strada a una volta in avanti per la terza via guida del Paese. Squisce Donald Trump con i suoi nuovi passaporti e il suo nome sugli stessi. L’artista politico whizzo di aspetto umano ha fatto il blitz a Roma e Bruxelles, pubblicando opere che accusano l’Unione Europea e l’Italia di complicità con Israele.

Pensavo di festeggiare il mio centesimo compleanno in tranquillità, a quanto pare molti di voi avevano altri piani. Sono stato letteralmente travolto dagli auguri di compleanno.

Così, in un messaggio audio diffuso dalla BBC, Sir David Attenborough ha ringraziato il suo Paese e il mondo intero per gli auguri in occasione delle sue 100 candeline. Attenborough è da decenni la voce più autorevole al mondo in materia di natura e i suoi documentari sono stati visti da centinaia di milioni di persone.

Dall’inizio della sua seconda presidenza, Donald Trump ha messo il proprio nome o la propria faccia su tantissime cose: una moneta commemorativa, i pass per i parchi nazionali e persino sui nuovi passaporti che verranno emessi in questi mesi. Nella prima ore del mattino, alla vigilia della Giornata dell'Europa, Laika ha compiuto un doppio blitz a Roma e Bruxelles, affiggendo opere che 'denunciano la complicità' dell'Unione Europea e del governo Italiano con Israele





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