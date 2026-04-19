Notizie Italia: Ascolti TV, Missili Nordcoreani, Sparatoria e Settore Edilizia

Riassunto delle principali notizie di cronaca e attualità dalla giornata di ieri: successo di Canale 5 negli ascolti serali, lancio di un missile balistico da parte della Corea del Nord, tragica sparatoria in una discoteca in Puglia e grande affluenza al Gic, fiera dedicata al calcestruzzo e agli inerti.

Sabato sera all'insegna del Biscione, che vince prime time e Access. Amici in onda ieri 18 aprile su Canale 5 si aggiudica infatti il podio nella gara degli ascolti di ieri della prima serata con 3.009.000 telespettatori e uno share del 22.4%, lasciando in seconda posizione Canzonissima su Rai1 che totalizza 2.283.000 spettatori e il 17.9%. Su Rete4, funziona bene un intramontabile della commedia all'italiana come Don Camillo e l’onorevole Peppone che totalizza 1.002.000 spettatori e il 6.5% di share, mentre su La7 In Altre Parole conquista 1.302.000 spettatori con il 7.4% nella prima parte, ma scende a 670.000 spettatori con il 4.9% nella seconda parte In Altre Parole… Ancora. Su Italia1 Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo ottiene 748.000 spettatori (4.6%), mentre sul Nove Accordi & Disaccordi registra 579.000 spettatori con il 3.9%, su Rai2 The Rookie ne ottiene 613.000 pari al 3.8% di share. Su Rai3 Il capo perfetto raggiunge 546.000 spettatori e il 3.5%. Access prime time appannaggio di Canale 5, con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti che totalizza 4.075.000 telespettatori e il 23% di share, mentre il concorrente Affari tuoi su Rai1 ne registra 3.935.000 spettatori e il 22.4%. Alla distanza il terzo gradino del podio che è di N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia1 con 1.065.000 spettatori e il 6.1% di share.

La Corea del Nord ha lanciato oggi almeno un missile balistico non identificato, secondo quanto hanno reso noto Corea del Sud e Giappone. La Corea del Nord ha lanciato un presunto missile balistico, ha scritto l'ufficio del primo ministro giapponese in un avviso pubblicato sui social a cui ha fatto seguito un elenco con le istruzioni del primo ministro in risposta al presunto lancio di un missile balistico da parte della Corea del Nord, dalla raccolta e la comunicazione tempestiva delle informazioni alla garanzia della sicurezza di aerei, navi e altre infrastrutture e l'adozione di tutte le possibili misure precauzionali. Anche l'agenzia di stampa sudcoreana, Yonhap, ha riportato del lancio, citando fonti dello Stato Maggiore congiunto di Seul. Martedì scorso il leader nordcoreano Kim Jong Un ha supervisionato un nuovo test missilistico balistico con missili da crociare e proiettili antinave dal cacciatorpediniere Choe Hyon, sottolineando la priorità di potenziare le proprie capacità di deterrenza nucleare. E cinque giorni prima, Pyongyang aveva confermato un altro test missilistico balistico, affermando che si trattava di un missile tattico con testata a grappolo e sistemi di arma elettromagnetici.

Sparatoria in una discoteca di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Un uomo di 43 anni, Filippo Scavo, residente a Carbonara di Bari, è morto subito dopo essere arrivato al Pronto soccorso oggi 19 aprile alle 4.40. Il 43enne, che presentava una ferita da arma da fuoco alla base del collo, si trovava nella discoteca Divinae Follie di Bisceglie. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118. Si indaga. Filippo Scavo era noto alle Forze dell’ordine. Secondo le prime indagini condotte dai carabinieri, all’azione avrebbero preso parte alcune persone, delle quali due armate di pistola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, unitamente a militari della sezione scientifica per i rilievi tecnici. Sono in corso le acquisizioni delle registrazioni dei sistemi di video sorveglianza. Il 43enne era originario di Bari. Al momento della sparatoria nella discoteca molte persone sono fuggite per la paura, nel tentativo di mettersi al riparo.

Oltre 6.000 i visitatori che dal 16 al 18 aprile hanno popolato i padiglioni del Piacenza Expo per la 6ª edizione del Gic - Giornate Italiane del Calcestruzzo e degli Inerti da Costruzione e Demolizione, la principale mostra-convegno anche a livello europeo dedicata alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo, alla prefabbricazione, alla demolizione delle strutture in cemento armato, al trasporto e al riciclaggio degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai massetti. L'evento ha visto la partecipazione di numerose aziende del settore, che hanno presentato le ultime innovazioni e soluzioni per l'edilizia e le infrastrutture. Particolarmente apprezzate le aree dimostrative dove è stato possibile vedere in azione macchinari all'avanguardia per la lavorazione e il riciclaggio degli inerti, nonché le nuove tecnologie per la realizzazione di pavimentazioni e massetti ad alte prestazioni. Il Gic si conferma dunque un appuntamento fondamentale per gli addetti ai lavori, un'occasione unica per fare networking, aggiornarsi sulle tendenze di mercato e scoprire le ultime novità tecnologiche. L'alta affluenza di pubblico e l'interesse dimostrato per le proposte espositive confermano la vitalità e l'importanza del settore del calcestruzzo e degli inerti nel panorama industriale italiano ed europeo. Gli organizzatori hanno già annunciato che la prossima edizione si preannuncia ancora più ricca di novità, con un'attenzione crescente verso la sostenibilità e l'economia circolare nel settore delle costruzioni.





fattoquotidiano / 🏆 45. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ascolti TV Corea Del Nord Missile Balistico Sparatoria Gic Piacenza Expo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ascolti tv ieri 17 aprile 2026, ecco chi ha vinto la prima serataNell'access prime time è testa a testa tra 'La Ruota della Fortuna' e 'Affari Tuoi'

Read more »

Corea del Nord, nuovo lancio di missili balistici verso EstIl lancio è stato rilevato sia dai sudcoreani sia da Usa e Giappone. È possibile sia stato effettuato da un sottomarino

Read more »

'Missili ucraini colpiscono una fabbrica di droni in Russia'Droni russi su Chernihiv, 16enne ucciso e quattro feriti (ANSA)

Read more »

Corea del Nord, nuovo lancio di missili balistici oggiLo hanno reso noto Corea del Sud e Giappone

Read more »

Ascolti sabato 18 aprile, Amici e Canzonissima: chi ha vinto prime timeTre milioni di spettatori e 22.4% di share per il programma condotto da Maria De Filippi su Canale5

Read more »

Ascolti tv, “Amici” domina il sabato sera: oltre 3 milioni di spettatori e Rai1 battutaVincente il talent di Maria De Filippi, che supera “Canzonissima” in prima serata. Successo anche per Gerry Scotti nell’Access Prime Time con “La Ruota della F…

Read more »