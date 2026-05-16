Notizie Italiane in JSON

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Dopo il successo, per 1-0, dell'andata la Torres conquista la vittoria anche nella gara di ritorno dei play out di Serie C salvando così la categoria.

La squadra sarda segna un gol per tempo: nel primo è Sorrentino a mettere la firma su un cross al bacio di Zecca poco dopo la mezzora, mentre nel secondo, dopo un palo di Sorrentino, è Di Stefano a firmare il raddoppio servito dal compagno di reparto. Nel finale di gara arriva il gol di Sinani a rendere meno amara la retrocessione del Bra. Serie C, si decide l’ultima retrocessa fra Torres e Bra.

E si assegna la Supercoppa Si decide la Supercoppa Serie C, le formazioni ufficiali di Vicenza-Benevento. Inoltre, il Milan resta intenzionato a trattenere Bernardo Silva e Tare potrebbe lasciare la società. Le parole di Cardinale,amidio con Ibrahimovic e Allegri in conferenza rispondono a tutto. La stagione di Chivu ha un solo (grande) difetto che lo rende un grande allenatore.

Bertola riferisce della grandissima carriera di Thiago Motta con la rinnovata aggressività della difesa bianconera. Monza va sotto, ma reagisce con la municipalsinta gelida contro la Juve Stabia. Lumezzane lascia il Como e mister Troise con l’addio. La nota è Nischler che trascina il Como a battere 3-0 sull'Inter nell'ultima giornata di Serie A Women





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