Notizie Palestinesi | Raid israelio notturno con drone a Gaza uccide persona e provoca feriti, espulsi Activists

Un attacco con drone compiuto dalle forze israeliane nella notte a Gaza ha ucciso una persona e causato diversi feriti. L'attacco è stato effettuato sul campo per rifugiati Al-Maghazi e ha causato anche colpi di artiglieria israeliana, colpi sparati da imbarcazioni della marina israeliana e iekšere provenienti da Khan Younis.
Punti chiave 08:36 Wafa, «raid notturno con drone su un campo di rifugiati a Gaza , un morto» Un raid con drone avvenuto nella notte a Gaza e attribuito alle forze israliane ha ucciso una persona e provocato diversi feriti: lo riporta l'agenzia palestinese Wafa.
L'attacco ha colpito il campo per rifugiati Al-Maghazi, situato nel centro della Striscia, aggiunge la stessa fonte. Wafa riferisce anche di colpi di artiglieria israeliana riportati a Khan Younis e di colpi sparati anche da imbarcazioni della marina israeliana dalla costa. 06:08 Flotilla, espulsi da Israele i due attivisti Thiago e Saif Il ministero degli Esteri israeliano ha reso noto che i due attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, sono stati espulsi.
In un post su X, il ministero ha dichiarato: «Dopo il completamento delle indagini, i due provocatori professionisti, Saif Abukeshek e Thiago Ávila, appartenenti alla flottiglia delle provocazioni, sono stati espulsi oggi da Israele. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza
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