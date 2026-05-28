Notte Bianca a L'Aquila: giovani profanano convento, monache sotto choc

Durante la Notte Bianca a L'Aquila, alcuni giovani si sono introdotti nel convento di San Basilio, profanando la chiesa e il confessionale dove vivono otto suore di clausura. Le religiose, svegliate dal rumore di un ascensore e da tentativi di irruzione, hanno trovato due giovani nudi nel confessionale. La badessa, suor Margherita, ha denunciato l'episodio ai carabinieri e chiesto l'installazione di una telecamera e un faro per la sicurezza. Le suore sono ancora sotto choc e hanno richiesto riservatezza sulla vicenda. La badessa ha sottolineato l'importanza di porre dei limiti e di rispettare la proprietà e la privacy altrui. In attesa della riconsacrazione della chiesa e del confessionale profanati, le monache vivono in uno stato di ansia e preoccupazione.

L'Aquila, Notte Bianca : giovani profanano convento, monache sotto choc. La notte tra l'1 e il 2 giugno, durante la Notte Bianca a L'Aquila, alcuni giovani si sono introdotti nel convento di San Basilio, profanando la chiesa e il confessionale dove vivono otto suore di clausura.

Le religiose, svegliate dal rumore di un ascensore e da tentativi di irruzione, hanno trovato due giovani nudi nel confessionale. La badessa, suor Margherita, ha denunciato l'episodio ai carabinieri e chiesto l'installazione di una telecamera e un faro per la sicurezza. Le suore sono ancora sotto choc e hanno richiesto riservatezza sulla vicenda. La badessa ha sottolineato l'importanza di porre dei limiti e di rispettare la proprietà e la privacy altrui.

In attesa della riconsacrazione della chiesa e del confessionale profanati, le monache vivono in uno stato di ansia e preoccupazione





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