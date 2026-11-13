Notte degli Oscar del Turismo 2024: Roma celebra l'eccellenza del Made in Italy al Teatro dell'Opera

La settima edizione della Notte degli Oscar del Turismo si terrà il 2 dicembre a Roma presso il Teatro dell'Opera. L'evento, organizzato da MHR e condotto da Gabriella Carlucci, premierà con il microfono d'oro le eccellenze dell'ospitalità italiana in tredici categorie, tra hotel, ristoranti e sostenibilità, con la partecipazione di artisti internazionali e la consegna di premi speciali in memoria di Jean Marc Droulers ed Elena David.

La Notte degli Oscar del Turismo si prepara a celebrare, per la settima volta consecutiva, l'eccellenza e l'innovazione del settore alberghiero e ricettivo italiano, trasformando il 2 dicembre a Roma in un evento di rilevanza internazionale che unisce cultura, spettacolo e promozione del Made in Italy.

La cerimonia, organizzata sotto l'egida di Deborah Garlando, fondatrice e CEO di MHR, si svolgerà nel prestigioso Teatro dell'Opera, noto anche come Teatro Costanzi, offrendo uno scenario d'epoca che riflette la grandiosità del premio stesso. Questo appuntamento, ideato per elevare lo status del turismo da semplice settore economico a vera e propria industria culturale e sociale, vede la partecipazione di figure di spicco della luxury hospitality, tra cui Palmiro Noschese, presidente di giuria e punto di riferimento per il settore.

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Obiettivo Riconoscere Eccellenza Nel Turismo

L'obiettivo è chiaro: riconoscere, valorizzare e promuovere le realtà che meglio interpretano la qualità, l'innovazione e la sostenibilità nel panorama viaggiatore mondiale, attribuendo il prestigioso microfono d'oro a chi si distingue per eccellenza operativa e visione strategica. La selezione dei finalisti è stata curata da una giuria d'eccellenza che ha esaminato centinaia di candidature pervenute da aziende, startup, strutture ricettive e professionisti del settore, selezionando terne definitive per tredici categorie distinte che spaziano dagli hotel e resort alle terme, dalle nuove forme di ospitalità alle esperienze di viaggio immersive, fino alla mobilità sostenibile e alla ristorazione di alto livello.

Non si tratta di una semplice premiazione, ma di un atto di riconoscimento verso un sistema che rappresenta l'anima del Paese, capace di generare occupazione, innovazione e dialogo interculturale. Deborah Garlando ha sottolineato come portare il turismo su un palcoscenico così importante significhi riconoscere il suo ruolo di messaggero di pace e di veicolo per le opportunità dei giovani, offrendo una vetrina prestigiosa a investimenti, visioni e persone che ogni giorno mettono passione e anima nel loro lavoro.

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La serata sarà condotta dalla nota conduttrice Gabriella Carlucci, affiancata da artisti di calibro internazionale come Al Bano, Luca Barbareschi e Gabriele Cirilli, che contribuiranno a rendere l'evento un mix perfetto di intrattenimento e prestigio. Un momento particolarmente significativo sarà l'assegnazione del Best Italian Tourism Award, il premio assoluto eletto direttamente dal pubblico presente in sala tramite votazione istantanea sui dispositivi mobili, sancendo così il legame diretto tra il settore e i suoi fruitori finali.

Premi Speciali Memoria Jean Marc Droulers

A completare il quadro dei riconoscimenti, verranno assegnati i premi speciali fuori gara, intitolati rispettivamente all'Uomo del Turismo e alla Donna del Turismo, in memoria di Jean Marc Droulers e Elena David, due figure iconiche scomparsi di recente ma留下eredità indimenticabili nel lusso e nell'ospitalità italiana. La competizione è agguerrita e tocca tappe emblematiche del territorio nazionale, dal Distretto dei laghi tra Lombardia e Piemonte, ai Borghi Etruschi in Toscana e Lazio, fino al comune di Salerno, mentre per la categoria internazionale si contendono il titolo Spagna, Guinea Equatoriale e India.

Tra le realtà in lizza spiccano progetti innovativi come i Guest Angel di Puglia Paradise, che uniscono l'autenticità delle masserie pugliesi all'hotellerie di lusso, e strutture storiche come Villa Igiea in Sicilia, parte del gruppo Rocco Forte, la cui filosofia vede l'eccellenza come un'abitudine quotidiana, così come Don Alfonso 1890 in Campania, che rappresenta l'apice della gastronomia italiana e dell'accoglienza a tavola. Ogni finalista racconta una storia diversa di eccellenza, dimostrando come il turismo italiano sia un mosaico complesso di tradizione, innovazione e qualità, pronto a conquistare il mondo con un messaggio di bellezza e ospitalità senza precedenti.