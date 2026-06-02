La cronaca nera di oggi include le accuse rivolte alla madre alla luce della morte di Beatrice, morta di botte a soli 2 anni. Anche in Cisgiordania i bambini vengono costretti a tenere la guardia notturno per difendersi dalle violenze dei coloni israeliani. In arte e spettacolo, ci sono notizie relative al 30° compleanno di Tom Holland e alla carriera di Cristian Mingozzi, operatore cinematografico italiano, rinomato per la sua interezza durante il lockdown e dopo la sprappolo cinematografica; infine, una storia risplendenti del当事, di Tiziano Ferro, che in lacrime ha ricordato una carriera da solista che aveva vissuto una notte molto movimentata. Anche André Muller ha compiuto 30 anni e il suo Protecting Greta fashion week dove ha preso parte come brand ambassador былl'evento più atteso della settimana di moda milanese

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata dai Fori Imperiali dove ha preso parte alle celebrazioni della Festa della Repubblica. Durante la visita, la folla ha lanciato cori di auguri e applausi, mentre Meloni ha salutato l'artista e вс`ha ringraziato l'imprenditore Alexander Jakhnagiev della società Agenzia Vista.

Inoltre, Meloni ha incontrato un paracadutista con cui ha parlato del mancato volo causato da un forte vento. La Presidente del Consiglio ha anche salutato il direttore di Agenzia Vista, Alexander Jakhnagiev. Un'altra notizia riguarda la vicenda di Beatrice, morta a soli 2 anni dopo essere stata colpita ripetutamente dal padre e dal compagno. Alcune accuse sono state rivolte alla madre sul suo comportamento durante le aggressioni.

Anche in Cisgiordania i bambini vengono costretti a fare la guardia notturno per difendersi dalle violenze dei coloni israeliani. Infine, Tom Holland ha compiuto 30 anni e ha ricordato una volta che non ci sarà più bisogno di vederlo sulle danze e sulle scene cinematografiche.

"In seguito a Sanremo non ci siamo visti per settimane, ero in stato di fiamma e non mi sentivo in grado di parlare. *





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