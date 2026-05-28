NOUBA firma il backstage beauty di Miracles di Chopard al Festival di Cannes

Il brand NOUBA ha curato il beauty look per la soirée Miracles di Chopard al Festival di Cannes, con un glow etereo e sofisticato. Protagonista l'illuminante fluido Glow Skin, per un make up che unisce tradizione e innovazione, in un vero spettacolo di italian artistry.

Tra glow eterei e sguardi scintillanti come diamanti, il brand NOUBA firma il backstage beauty di Miracles, la soirée di Chopard al Festival di Cannes .

Uno spettacolo di luce, glamour e bellezza. Come spesso accade, il make up non è un semplice complemento, ma una parte integrante di una narrazione di bellezza. È accaduto al Festival di Cannes, dove il brand NOUBA ha curato il beauty look per l'evento Miracles di Chopard, un tesoro composto da 79 pezzi, omaggio al Festival: spille ispirate al mondo del clown, diamanti, rubini e smeraldi, sotto il segno di una meraviglia sofisticata e teatrale.

Il brand NOUBA, il cui nome è un omaggio alla tribù sudanese dei Nuba e alla loro potente espressività cromatica, è stato fondato da Diego Armanini. Tornato in Italia, Armanini traduce quell'immaginario in una ricerca dando vita a un make-up creativo, sperimentale e anticonvenzionale. Oggi, il brand è distribuito in oltre 40 Paesi e continua a coniugare innovazione, performance e visione estetica.

Protagonista del backstage è stato il prodotto Glow Skin Illuminating Fluid, un illuminante fluido in gel dalla texture impalpabile, pensato per regalare al viso un glow tridimensionale e sofisticato. Strategico l'uso di questo prodotto per creare un effetto luminoso e naturale, perfetto per il red carpet. Nel corso della serata, NOUBA ha inoltre collaborato con le make-up artist Giulia Rinaldi e Nour Arida, contribuendo a costruire l'estetica rarefatta e luminosa di uno degli eventi più esclusivi dell'edizione 2026 di Cannes.

Più che make up, una lezione di italian artistry, con cui bellezza, tecnica, prodotti performanti e immaginazione diventano spettacolo. Il backstage è stato un vero e proprio laboratorio creativo, dove ogni dettaglio è stato curato per esaltare la bellezza delle modelle e delle celebrità presenti. NOUBA ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di unire tradizione e innovazione, creando look che raccontano storie di luce e colore.

L'illuminante fluido, con la sua texture leggera e modulabile, è stato il segreto per un incarnato luminoso e radioso. Le tecniche utilizzate hanno permesso di ottenere un effetto glow senza appesantire la pelle, ideale per le lunghe ore del festival. La collaborazione con Chopard ha rappresentato un'ulteriore conferma della qualità e della creatività del brand italiano, che continua a conquistare il mondo con la sua estetica unica.

Gli occhi delle modelle brillavano come diamanti, mentre le labbra erano impreziosite da tonalità nude e rosate, in perfetta sintonia con i gioielli della maison. Il make up era al contempo sofisticato e naturale, in grado di valorizzare ogni singola caratteristica del viso. NOUBA ha saputo interpretare al meglio il tema della serata, creando un beauty look che univa magia e modernità. Il risultato è stato un successo, con numerosi complimenti da parte degli ospiti e della stampa.

Il brand ha dimostrato che il make up può essere un'arte, capace di trasformare un evento in un'esperienza indimenticabile. Con prodotti performanti e una visione creativa, NOUBA si conferma un punto di riferimento nel panorama beauty internazionale. L'Italian artistry continua a brillare sulla Croisette, portando un pezzo di Italia nel cuore del cinema mondiale.

Il backstage beauty di Miracles è stato un esempio perfetto di come la bellezza possa essere raccontata attraverso la luce, i colori e la cura dei dettagli. NOUBA ha regalato a Cannes un momento di pura magia, lasciando il segno nella storia del festival





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