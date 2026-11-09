Dmitrij Murat annuncia la chiusura definitiva di Novaja Gazeta dopo trent'anni. L'editore Nobel descrive la repressione statale russa e la fine dell'era giornalistica indipendente a Mosca.

Dmitrij Muratov, editore di Novaja Gazeta e vincitore del Premio Nobel per la pace nel 2021, ha annunciato ufficialmente la chiusura definitiva della redazione del quotidiano a Mosca, in Russia, il 9 novembre 2026. Con questa decisione, che pone fine a tre decenni di attività editoriale, Muratov ha confermato che le autorità e i servizi di sicurezza russi hanno costringono la pubblicazione a cessare ogni operazione, spegnendo i server e lasciando la redazione senza risorse economiche. L'editore ha descritto la situazione come una perdita totale di stabilità, sottolineando che il team si trova ora sotto la costante minaccia di ritorsioni legali e fisiche da parte dello Stato.

Le Cause della Chiusura e la Pressione Statale

Secondo la dichiarazione diramata da Dmitrij Muratov, la fine di Novaja Gazeta è il risultato di una campagna coordinata volta a eliminare ogni forma di dissenso pubblico. Il quotidiano ha subito il blocco del sito web, la revoca della licenza editoriale e il sequestro della tipografia, misure che hanno reso impossibile qualsiasi forma di pubblicazione, anche digitale. Muratov ha attribuito l'isolamento finanziario del giornale alle banche, che, pur citando regole interne, hanno in realtà seguito le direttive del Servizio di Sicurezza Federale russo, noto come FSB. Questo servizio di intelligence, secondo l'editore, si è infiltrato in ogni organizzazione civile per garantire l'obbedienza totale al regime.

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La repressione ha intensificato il suo impatto a partire dall'inizio dell'operazione militare speciale in Ucraina, quando è stato introdotto il reato di discredito delle forze armate. Questa normativa ha impedito a Novaja Gazeta di raccontare eventi delicati e tragici, estendendo la censura a ogni ambito della vita civile russa. L'editore ha sottolineato che il governo considera il paese come un suo feudo personale, dove ogni tentativo di indipendenza informativa viene schiacciato con metodi brutali e sistematici. La perdita della piattaforma per le donazioni ha rappresentato il colpo di grazia per la sostenibilità economica dell'azienda, tagliando fuori i lettori che avevano sostenuto il giornale per anni.

Vittime, Attacchi e Reati contro i Giornalisti

La cronaca degli ultimi trent'anni di Novaja Gazeta è segnata da tragici eventi di violenza politica e professionale. Dmitrij Muratov ha ricordato che, sotto l'attuale regime, sei colleghi sono stati uccisi per aver esercitato il loro dovere civico e giornalistico. Tra le vittime tragiche ci sono Igor Domnikov e Jurij Ščekočichin, nomi che simbolicamente rappresentano il prezzo più alto pagato per la libertà di stampa. Muratov ha respinto categoricamente l'idea che questi atti isolati non costituiscano una minaccia reale, definendoli parte di una repressione di stato a tutti gli effetti, paragonabile per gravità ai metodi autoritari del passato, ma molto più pervasivi e attuali.

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Oltre alle vittime mortali, numerosi giornalisti hanno subito aggressioni fisiche e persecuzioni legali. Elena Milašina, giornalista del giornale, è stata rapita e picchiata selvaggiamente in Cecenia, un evento che ha evidenziato la mancanza di protezione per gli operatori dell'informazione nelle regioni russe. Oleg Roldugin è stato arrestato e rischia il processo solo per aver cercato di raccogliere informazioni, dimostrando come l'indagine giornalistica sia stata criminalizzata. Il direttore Sergej Sokolov ha subito perquisizioni domiciliari, mentre altri colleghi sono stati costretti a fuggire dal paese per sfuggire a minacce imminenti. La violenza contro il corpo dei giornalisti è stata utilizzata come strumento di intimidazione per silenziare le voci critiche.

L'Impatto Costituzionale e la Crisi Democratica

Secondo la visione di Dmitrij Muratov, la chiusura di Novaja Gazeta simboleggia la fine dello stato di diritto in Russia. L'editore ha accusato l'FSB, il ministero della giustizia e la procura generale di aver usurpato il potere e instaurato di fatto una dittatura militare. La costituzione russa, descritta come violentata e messa in prigione, non è più considerata la legge fondamentale dallo stesso apparato statale. Muratov ha notato che perfino la propaganda di stato ha smesso di riferirsi al presidente come al garante della costituzione, un segnale chiaro del collasso dei principi democratici. Le elezioni e gli organi elettivi sono stati smantellati, e la società civile è stata schiacciata sotto il peso di un'autorità non verificabile.

La libertà di coscienza e la dignità umana sono state calpestate, trasformando la difesa dei diritti umani in un crimine. Muratov ha sottolineato che avere opinioni personali è considerato alto tradimento, mentre il vero tradimento è quello compiuto dallo Stato contro i propri cittadini e le proprie leggi. Decine di migliaia di russi sono stati costretti a lasciare il paese, cercando un futuro altrove. L'editore ha invitato il mondo a non minimizzare questa crisi, affermando che la vita umana ha perso il suo significato legale e morale, e che la parola costituzione suscita perfino ilarità tra i giudici, che operano senza indipendenza. È stata gettata in faccia di un collega della vernice mescolata a un solvente chimico, un atto di violenza fisica che ha rischiato di costargli la vista senza conseguenze legali per i colpevoli. Questa vicenda non è solo la storia di un giornale, ma il ritratto di una nazione in collasso sistematico e irreversibile.