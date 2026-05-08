Novak Djokovic eliminato agli Internazionali BNL d'Italia da Prizmic

Novak Djokovic, numero 4 al mondo, è stato sconfitto da un croato chiamato Prizmic durante gli Internazionali BNL d'Italia. Il serbo è stato eliminato dopo 2 ore e 15 di gioco, terminando anzitempo la sua corsa nel torneo romano che in carriera ha vinto 6 volte, l'ultima nel 2022.

Novak Djokovic è fuori dagli Internazionali BNL d'Italia. Il numero 4 al mondo è stato sconfitto dopo 2 ore e 15 di gioco dal croato Prizmic .

Risultato clamoroso al Centrale con la stella serba che termina anzitempo la sua corsa nel torneo romano che in carriera ha vinto 6 volte, l'ultima nel 2022. Djokovic parte fortissimo. Il serbo concede solo tre punti al servizio all'avversario e lo annichilisce con imperioso 2-6. Nel secondo set clamoroso e drastico calo di Nole che si rubare il servizio per ben due volte con Prizmic che scappa sul 4-0 e poi amministra vincendo il set per 6-2.

Il terzo set è tiratissimo. Il pubblico del Centrale acclama il campione serbo, ma Prizmic gode di un considerevole tifo e non molla. Il croato strappa il servizio al quinto game e va 4-2, il game successivo è di Nole. Si arriva all'ultimo game, e Prizmic al primo match point trionfa con uno splendido ace.

Djokovic viene così eliminato, avanza Prizmic numero 79 al mondo che al turno successivo affronterà il vincente fra Humbert e Kopriva





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