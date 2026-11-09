Novaya Gazeta cessa le attività dopo essere stata designata agente straniero. Dmitry Muratov denuncia le pressioni del Cremlino e la chiusura della testata storica russa.

Novaya Gazeta, uno dei giornali d'inchiesta indipendenti più rispettati e storici della Federazione Russa, ha ufficialmente cessato le sue operazioni editoriali lunedì 9 novembre 2026, a Mosca. La testata, fondata dall'ultimo leader sovietico Mikhail Gorbachev utilizzando i fondi derivanti dal Premio Nobel per la Pace ricevuto nel 1990, ha annunciato la chiusura definitiva dopo aver tenuto l'ultima riunione della redazione, segnando la fine di un'era per il giornalismo investigativo indipendente nel Paese.

Pressioni statali e blocco finanziario

La decisione di chiudere i battenti è stata presa a seguito di quella che la redazione ha definito una campagna incessante di pressioni da parte delle autorità russe, resa possibile dalla designazione del giornale come "agente straniero" e dal blocco delle donazioni dei lettori. Le banche hanno infatti interrotto i processi di pagamento sulle quali Novaya Gazeta faceva affidamento per la propria sopravvivenza finanziaria e operativa, un colpo devastante che ha reso impossibile continuare a produrre giornalismo professionale e indipendente nel Paese.

Also read C'è stata una sparatoria nella piazza principale di Cracovia, in Polonia

L'eredità di Muratov e i premi Nobel

La figura centrale di questa chiusura è l'ex caporedattore Dmitry Muratov, vincitore del Premio Nobel per la Pace 2021, che ha dedicato tale onore a sei colleghi assassinati, tra cui la nota giornalista investigativa Anna Politkovskaya, che scriveva delle guerre della Russia nella regione della Cecenia. Muratov ha dichiarato a un pubblico a Londra il mese scorso che la cosa più terribile è che i leader delle redazioni non possono proteggere i propri giornalisti, evidenziando la vulnerabilità dei giornalisti sotto il regime di Vladimir Putin e le conseguenze letali della censura statale sul lavoro giornalistico.

Advertisement

Reazioni del Cremlino e posizioni contrastanti

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha sminuito la chiusura di Novaya Gazeta lunedì, definendola parte di un "processo rotazionale standard" in cui alcuni media chiudono per fare spazio a nuovi attori in un ambiente mediatico feroce e competitivo, una narrazione che il giornale ha ripetutamente respinto come falsa accusa di promuovere una narrativa anti-russa sistemica, negando qualsiasi collegamento con i servizi di intelligence stranieri.

Il futuro dello spirito giornalistico

Un lungo articolo sul sito web di Novaya Gazeta descrive le operazioni dei giornalisti per imballare e svuotare le loro sedi centrali a Mosca, mentre la giornalista senior Irina Vorobyova ha dichiarato che lo spirito del giornale sopravviverà come un "buon virus", affermando che neppure un'esplosione nucleare potrebbe distruggerlo e che continuerà in ogni persona che ne è stata parte, garantendo che la memoria del giornalismo investigativo rimarrà viva nonostante la chiusura fisica della testata storica.