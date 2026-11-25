Il film con John Travolta apre la 44esima edizione del Festival di Torino. La pellicola esplora una teoria complottista sull'assassinio di Kennedy scritta da Nicholas Celozzi.

Il film Novembre 1963 ha segnato l'apertura della 44esima edizione del Festival di Torino, proiettato nelle sale cinematografiche a partire dal 3 dicembre. Questo progetto cinematografico si inserisce in una tradizione narrativa che ha trasformato l'assassinio del presidente americano John Fitzgerald Kennedy in un mito versatile, capace di adattarsi dal thriller politico al romanzo di fantascienza. La pellicola diretta da Roland Joffé offre una rilettura specifica che collega la morte del leader statunitense alla mafia di Chicago.

Travolta e la tesi della Chicago Outfit nel film

Il protagonista indiscusso della narrazione è John Travolta, che interpreta Johnny Rosselli, un sicario affiliato alla Chicago Outfit. L'attore è stato insignito della Stella della Mole durante la rassegna torinese per la sua presenza. La trama si basa su una teoria del complotto che lega l'omicidio di Kennedy alle attività criminali dell'organizzazione guidata da Sam Giancana. Giancana ha ricoperto il ruolo di boss della Chicago Outfit dal 1957 al 1966, un periodo cruciale che coincide con la crisi politica degli anni Sessanta.

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La sceneggiatura è stata scritta da Nicholas Celozzi, un autore semisconosciuto che è anche il nipote di Sam Giancana. Celozzi ha dichiarato di voler restituire i racconti degli eventi così come gli sono stati trasmessi dallo zio, conosciuto anche come Pepe Giancana, fratello di Sam. Questa premessa biografica fornisce un angolo narrativo familiare e controverso alla ricostruzione dei fatti storici che hanno coinvolto il presidente degli Stati Uniti.

Il meccanismo del complotto e le 48 ore chiave

Il film ricalca le 48 ore che hanno preceduto e seguito l'assassinio del presidente, concentrandosi su un presunto regolamento di conti. Secondo la tesi esposta nella pellicola, i membri dell'organizzazione criminale accusano Kennedy di tradimento dopo essere stati utilizzati dal Presidente, dalla sua famiglia e dalla CIA. In particolare, la narrazione cita l'uso della mafia durante la crisi della Baia dei porci a Cuba, evento storico che funge da movente per la vendetta.

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La struttura narrativa è definita convulsa e fa largo uso di sottolineature cronologiche e conti alla rovescia. L'obiettivo è unire gli anelli di una catena di eventi che avrebbero portato alla sparatoria di Dallas. Il film suggerisce che l'assassino designato Lee Harvey Oswald, interpretato da Jefferson White, sia stato semplicemente un capro espiatorio. La sparatoria fatale sarebbe stata invece eseguita da Johnny Rosselli.

Impatto reale e critica alla fattura del film

L'impatto della pellicola va oltre la semplice ricostruzione storica, toccando il tema della manipolazione mediatica. Quando Oswald cerca di fuggire dopo aver intuito di essere stato incastrato, i mafiosi cercano di contenere il danno attraverso le trasmissioni radio e televisive. La narrazione evidenzia come le informazioni siano trasmesse a singhiozzi, tra una chiamata telefonica e l'altra, riflettendo la frammentazione della verità nei racconti di seconda mano.

Tuttavia, la critica segnala un tono monocorde sia nella scrittura che nella messa in scena. Il film è accusato di una fattura troppo povera e televisiva, con un'estetica demodé che nasconde una pochezza di mezzi. Gli ambienti sono spogli e generici, mentre le scelte registiche di Joffé tentano di conferire profondità attraverso effetti visivi come riflessi e schermi, soluzioni giudicate fragili dalla critica specializzata.

Rolanda Joffé e il cast tra ombre e personalità

Roland Joffé, regista ottuagenario e vecchia guardia di Hollywood, torna dietro la macchina da presa dopo il successo di Mission, che gli valse la Palma d'oro nel 1986 con Robert De Niro. In Novembre 1963, il suo tentativo di imprimere un segno distintivo incontra difficoltà nell'equilibrio narrativo. Il cast comprende attori come Robert Carlyle, Dermot Mulroney e Mandy Patinkin, ma le loro presenze sono descritte come ombre vuote e dirette in modo mediocre.

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John Travolta, pur essendo il nome di copertina del progetto, vede il peso specifico del suo personaggio diluito nelle intenzioni corali della sceneggiatura. Il testo manca di caratterizzazione approfondita e di spessore emotivo, limitandosi a una rappresentazione dei malavitosi che cerca di attingere alla nera simpatia ma che viene giudicata una scimmiottatura inadeguata dei lavori di Martin Scorsese. La pellicola rimane un'esplorazione controversa di un mito storico, lontana dalle certezze fattuali.