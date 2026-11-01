Novembre 2023: Nuove uscite editoriali da Adelphi e thriller di James Patterson

Scopri le grandi novità letterarie di novembre: il ritorno di Philip Roth in Adelphi e i nuovi thriller di James Patterson e Camilla Läckberg.

Il mese di novembre si profila come un momento cruciale per il settore editoriale, caratterizzandosi per una programmazione di uscite particolarmente densa e diversificata. Tra le numerose proposte disponibili sul mercato, spicca in modo significativo l'arrivo in libreria di un'opera fondamentale dello scrittore di Newark, Philip Roth. Questo titolo segna l'approdo in casa Adelphi, il celebre editore milanese, che ha recentemente acquisito i diritti sul suo ampio catalogo di opere. Si tratta della terza opera dello scrittore a essere pubblicata dall'editore lombardo, confermando l'importanza strategica che Roth riveste per la casa editrice. Il protagonista di questa nuova veste editoriale è Seymour Levov, noto con il soprannome di Lo Svedese, che torna a essere al centro dell'attenzione critica e del pubblico dei lettori più esigenti.

Philip Roth e il declino del sogno americano

Il romanzo Lo Svedese rappresenta probabilmente l'arringa più serrata e feroce mai scritta contro il sogno americano e contro la stessa possibilità di raccontarlo in modo autentico. Il protagonista, convinto di poter evitare l'apocalisse che lo circonda con la stessa scioltezza con cui in passato, sul campo sportivo, riusciva a scansare marcatori e placcaggi avversari, detiene una sola certezza assoluta. Questa convinzione è che l'arcadia idilliaca dove ha scelto di stabilirsi sia in netto contrasto con il deserto di macerie in cui la guerra del Vietnam, gli scontri razziali e lo scandalo Watergate hanno trasformato gli Stati Uniti. Questa presa di coscienza dolorosa è la molla che lo spinge a formulare l'ultima, disperata domanda esistenziale riguardante la propria vita e le proprie scelte.

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La domanda che tormento Levov è: Cosa c'è di sbagliato, a fare tutto giusto?. La risposta non arriva dalle dolci colline, dai campi a perdita d'occhio o dalla sua casa di pietra, che si rivelano essere il centro nevralgico dei cambiamenti epocali. Oltre a questa opera di Roth, le prossime settimane vedranno protagonisti assoluti i generi thriller, noir e giallo poliziesco. Tra le attese maggiori dei fan vi è senza dubbio un nuovo romanzo di James Patterson, pubblicato per Longanesi con data di uscita fissata per il 24 novembre. L'autore statunitense, forte di un record di 400 milioni di libri venduti in tutto il mondo, offre ai lettori il trentesimo caso investigativo dedicato a Alex Cross. Quest'ultimo è un profiler e cacciatore di serial killer, protagonista di una serie letteraria diventata un fenomeno bestseller globale.

I thriller di James Patterson e Camilla Läckberg

Nella nuova avventura, il detective Alex Cross si trova sulle tracce di un serial killer estremamente pericoloso che prende di mira intere famiglie nell'area metropolitana di Washington, D.C. L'assassino si distingue per la sua precisione chirurgica e per la sua capacità di rimanere invisibile, muovendosi nelle ombre, disattivando ogni sistema di allarme e non lasciando alcuna traccia fisica, eccetto il sangue ancora caldo delle sue vittime innocenti. Cross e il suo collega Sampson si mettono subito al lavoro per indagare, ma non sono gli unici investigatori interessati al caso. Al mistero si interessa anche un celebre autore di true crime, il quale sostiene di aver individuato uno schema ricorrente nei delitti, sfuggito all'attenzione di tutti gli altri uomini della legge.

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Per l'autore di libri polizieschi, gli omicidi commessi dal Family Man, come è stato ribattezzato dai media, rappresentano il delitto perfetto, eseguito con maestria. Per Cross, tuttavia, la situazione appare sotto una luce diversa e molto più realistica: non esiste alcun delitto perfetto, esiste solo un assassino sufficientemente furbo da essere rimasto libero fino a quel momento. Determinato a fermare il killer a ogni costo, Cross non esita a ricorrere a ogni stratagemma possibile per scoprire la sua identità. Presto, però, il mistero si allarga notevolmente, coinvolgendo direttamente sua moglie e un alleato dallaidentità completamente segreta, aumentando la posta in gioco. Parallelamente, torna in scena Camilla Läckberg, riconosciuta come la regina indiscussa del giallo nordico, che riporta i lettori a Fjällbacka con una nuova indagine.

Questa nuova storia vede nuovamente le tracce della coppia crime più popolare del genere, composta da Erica Falck e Patrik Hedström. Lui è un poliziotto impegnato sul campo, mentre lei è una scrittrice di biografie e reportage approfonditi su fatti di sangue realmente accaduti. Il ruolo di Erica si rivela decisivo nel risolvere i casi complessi che il marito deve affrontare sul piano istituzionale. Per tutta la vita, la protagonista Aino ha cantato ai funerali, portando conforto al dolore collettivo con la sua melodia funebre. Cantavano per i morti sua madre, la nonna, la bisnonna e, per secoli, generazioni di lamentatrici prima di loro. Tra le innumerevoli voci che ha interiorizzato, Aino continua a sentire distintamente quella di Sofie, un'adolescente come tante, di cui da trent'anni non si sa più nulla.

Il giallo norvegese e i misteri svizzeri

La sua scomparsa, avvenuta decenni fa, aveva sconvolto la piccola comunità di Fjällbacka, insinuando una profonda paura nelle case dei residenti. Adesso, dopo un lasso di tempo lunghissimo, una macabra scoperta riapre il caso, attirando l'attenzione di tutti. Mentre alla stazione di polizia Patrik e la sua squadra approfondiscono le ricerche con metodicità, anche Erica Falck è irresistibilmente attratta dall'indagine. Il suo istinto investigativo e la sua innata curiosità la portano a fare le domande giuste alle persone giuste. Questo le permette di ricomporre i tasselli di una storia fatta di silenzi assordanti, menzogne pericolose ed errori capaci di segnare per sempre la vita di chi li ha commessi.

Inoltre, è in libreria per l'editore e/o con data di uscita prevista per il 4 novembre un romanzo ambientato nella Svizzera degli anni cinquanta. In questo periodo storico si registrano una serie di morti inspiegabili che tengono banco nella narrazione. Tra gli elementi soprannaturali o inspiegabili vi è la presenza di statue di divinità greche che sembrano prendere vita di notte e un ritratto che invecchia al posto del suo modello vivente. L'opera si presenta come un omaggio nostalgico ai classici libri di suspense, in cui ogni rivelazione capovolge bruscamente le convinzioni del lettore. Sulle colline svizzere intorno al lago Lemano sorge il castello degli Amaranti, un istituto che dal 1945 ospita persone la cui vita è stata spezzata dalla guerra mondiale.

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La neoassunta psichiatra Jeanne Moineau non crede ai propri occhi quando arriva: la dimora appare splendida, il luogo ideale per curare traumi fisici e psichici nei pazienti. Nelle ultime settimane, però, l'idillio iniziale si è incrinato in modo significativo. Charly, il più inquieto ed energico dei suoi assistiti, l'ha informata dei suoi sospetti sui frequenti decessi che avvengono nell'istituto. Charly parla anche delle sue teorie sugli esperimenti condotti segretamente dal direttore della clinica, il dottor Gruber. Proprio su di lui aleggia un mistero legato a un ritratto particolare, elemento centrale che suggerisce trame oscure e segreti inconfessabili all'interno di quella struttura apparentemente tranquilla.