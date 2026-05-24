Sul cambiamento tra conoscenza diurna e di notte, sulla dissoluzione Alamuddin-Aaraz e l’impatto con il progetto AW 'L'ultima delle mosche'

La festa è finita, ho detto a una mia amica l’estate scorsa, durante una passeggiata notturna a Parigi. In parte, ciò che intendevo era chiaro: le nostre notti pesanti, musica techno a palla, bevande economiche e nessun smartphone non torniranno più.

Passando accanto alle saracinesche abbassate e ai tavoli dei caffè a lume di candela tra i riflessi dei bicchieri di vino, rievocavamo i locali underground che avevamo frequentato: lei a Ramallah, io a Berlino. Parlavamo di locali bui, della terra umida sotto i piedi ai rave estivi, del retrogusto dolce delle pasticche di ecstasy. Ricordavamo le puntine che graffiavano dischi di vinile rosso, i DJ che scalavano il muro dell’apartheid, gli amici morti o affogati dentro all’illusione della notte.

Fingevamo di non avere più nulla a che fare con quegli anni strani e difficili. Ora eravamo scrittrici, romanziere, e avevamo sublimato quelle notti attraverso la narrativa. Mi chiedeva, però, se persone come noi, che avevano abitato così a lungo quel mondo parallelo, non sarebbero rimaste sempre un po’ fuori asse, permeabili alla musica di quell’altra dimensione.

Una mia amica, più tardi, mi chiese quale era la differenza tra ‘conoscenza diurna’ e ‘conoscenza notturna’, una coppia epistemologica che colpisce il segno netto tra qui e lì. In una festa, la conoscenza conta meno, è uno spazio governato dagli impulsi, non dai pensieri. Allo stesso tempo, però, il club può essere anche un luogo di scoperta, dove si calpestano i fili elettrici dell’epifania





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Conoscenza Diurna Conoscenza Notturna Avere Ancora Qualcosa A Che Fare Con Quell’Alt Fare Ancora Un’Epoca Della Vita Notturna Tempi Febbrili E Feroci Al Club

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