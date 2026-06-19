Novità al Cinema e in Streaming: Da Toy Story 5 a Dark Comedy con Glenn Powell

Panoramica delle principali uscite cinematografiche e in streaming di giugno, tra cui Toy Story 5, una dark comedy con Glenn Powell, il dramma Il bacio della donna ragno con Jennifer Lopez, e serie come Sugar con Colin Farrell. Spazio anche a classici come Master & Commander e Jumanji.

Cari spettatori, siamo nel vivo di giugno, l'estate è arrivata e anche se è tempo di mare e vacanze non dimenticate che ci sono sempre nuovi film e serie TV in uscita al cinema e in streaming.

Il quinto capitolo del franchise di Toy Story riporta sullo schermo gli iconici giocattoli animati. Questo film d'animazione è un ritratto preciso dei tempi di oggi e di come la tecnologia sta cambiando noi e i nostri bambini. Bonnie riceve come regalo un tablet di nome Lilypad e ne diventa succube accantonando gli altri giocattoli. La pellicola affronta tematiche attuali come la dipendenza digitale e l'importanza delle relazioni reali, in un'avventura che mescola nostalgia e innovazione.

Tra le altre novità, una dark comedy con protagonista Glenn Powell. Becket Redfellow è cresciuto lontano dall'immensa fortuna della sua famiglia e ora ha deciso di eliminare uno a uno tutti e sette i suoi parenti per appropriarsi dell'eredità che ritiene gli spetti. L'incontro con Julia Steinway, però, cambia il corso degli eventi. Il film mescola humour nero e colpi di scena, tenendo lo spettatore incollato allo schermo.

Inoltre, arriva una nuova interpretazione del capolavoro di Manuel Puig, con il candidato agli Emmy Diego Luna e la superstar Jennifer Lopez. Siamo in Argentina, nel 1983 durante una dittatura militare e due uomini incarcerati, Valentín e Molina. Quest'ultimo, per fuggire dall'orrore della prigionia, racconta a Valentín la trama del suo film preferito con protagonista la diva Ingrid Luna. Così i confini tra fantasia e realtà si dissolvono, in un dramma potente che esplora la resistenza attraverso l'immaginazione.

Non mancano le storie contemporanee: un drama romance sulla storia di Ben, un adolescente alle prese con la scoperta di se stesso e della sua sessualità. Così, nell'età più delicata e difficile della sua vita trova il coraggio di dichiararsi non binario ai suoi genitori che, però, non reagiscono bene. Lui si rifugia dalla sorella maggiore, in un racconto di accettazione e identità. Per gli amanti del fantasy, basata sull'opera Fuoco e Sangue di George R.R.

Martin, la serie è ambientata 200 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade e racconta la storia della Casa Targaryen. La terza stagione è co-creata da Ryan Condal e George R.R. Martin, promettendo intrighi e draghi come sempre. Torna anche l'acclamata detective series neo-noir con protagonista Colin Farrell nei panni dell'iconico investigatore privato di Los Angeles e appassionato di cinema John Sugar.

È alle prese con un nuovo caso mentre prosegue la ricerca della sua amata sorella scomparsa. Ma dovrà rispondere a una domanda fondamentale: fin dove è disposto a spingersi per fare la cosa giusta? Infine, storie di evasione e commedia: un padre innocente sta scontando l'ergastolo per l'omicidio del proprio figlio ma inaspettatamente riceve una prova che dimostrerebbe che il figlio potrebbe essere ancora vivo. Così decide di evadere dal carcere per scoprire la verità.

Una commedia romantica racconta la storia di Jill, una ragazza che per superare la scomparsa di sua sorella inizia a lasciarle messaggi in segreteria raccontandole la sua vita caotica a San Francisco. Un giorno, quel numero di telefono viene riassegnato a un agente immobiliare di nome Austin che inizia a ricevere i suoi messaggi intimi. Come andrà?

E poi classici come il film di Peter Weir con 10 candidature agli Oscar tratto dal ciclo di romanzi nautici di Aubrey-Maturin ambientati in epoca napoleonica, che racconta le avventure del capitano Jack Aubrey e del medico di bordo Stephen Maturin. E il film drammatico del 2000 con Sean Connery e Rob Brown: la storia di William Forrester, uno scrittore solitario che diventa mentore di un giovane ragazzo di colore che sogna di diventare romanziere.

Infine, l'iconica commedia fantastica d'avventura del 1995 con Robin Williams, dove un magico gioco da tavolo trasporta i giocatori attraverso lo spazio e il tempo





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Toy Story 5 Glenn Powell Il Bacio Della Donna Ragno Sugar Master & Commander

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